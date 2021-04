Che forti queste Principesse!

Noemi è la madrina italiana di una grande campagna Disney sui valori del coraggio e della gentilezza Madrina italiana della campagna Disney “Noi Principesse Sempre”, Noemi interpreta il brano “Un nuovo inizio”, che esce il 21 maggio Giusy Cascio







Disney lancia in tutto il mondo la campagna “Noi Principesse Sempre” che ha per protagoniste Ariel, Aurora, Belle, Biancaneve, Cenerentola, Jasmine, Merida, Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Tiana, Vaiana e le regine Elsa e Anna: 14 eroine femminili amate da grandi e piccoli che possono insegnare il potere del coraggio e della gentilezza.

Attraverso storie inedite, una nuova canzone e tante iniziative benefiche globali che hanno per testimonial artisti famosi e per destinatari i bambini (in Italia con MediCinema onlus, che promuove la terapia del sollievo negli ospedali attraverso la magia del cinema), le principesse si fanno portavoce di valori fondamentali.

Per entrare nel cuore della campagna, Sorrisi dedica un’intervista alla sua “madrina” italiana: la cantante Noemi.

Noemi, come porti il coraggio e la gentilezza nella vita di tutti i giorni?

«Lo faccio ogni volta che posso, da quando mi sveglio la mattina e cerco di essere gentile con mio marito. Mi guida il rispetto per gli altri. Sono felice di condividere questa bella “vibrazione” con tutti: sono convinta che ci voglia coraggio per affrontare gli imprevisti della vita, ma senza perdere la calma».

Cos’hai in comune con le principesse Disney?

«L’empatia, la capacità di ascoltare chi mi circonda».

Per la campagna canterai il brano “Un nuovo inizio”, interpretato nella versione internazionale da Brandy Norwood e disponibile il 21 maggio sulle piattaforme digitali. Qual è il suo messaggio?

«Che tutto può succedere: ognuno di noi ha la possibilità di ricominciare e uscire più forte dalle difficoltà. Anch’io in un certo momento della vita mi sono sentita fuori fuoco: non sapevo più cosa volevo fare e chi potevo essere. Quando ho deciso di cambiare punto di vista su me stessa, però, ho imboccato la strada giusta».

Il tuo nuovo album, “Metamorfosi”, racconta una trasformazione quasi fiabesca. Ti ritrovi nella magia delle favole?

«Moltissimo. La magia Disney è un invito a credere nei sogni. Dalle principesse impariamo anche a fare scelte complicate. Guardiamo, per esempio, Aurora di “La bella addormentata nel bosco”: per capire chi siamo, ogni tanto dobbiamo salire scale buie e capita di pungersi con l’arcolaio...».

Non è la prima volta che collabori con Disney: nel 2012 avevi dato voce alle canzoni di Merida nel film “Ribelle The Brave”.

«Merida è un’anticonformista a caccia di avventure. Prima di scegliersi il marito sonda le sue capacità con l’arco: è bella l’idea che ci si salva anche da sole, senza l’aiuto di un principe».

Qual è stata la prima principessa che hai visto al cinema?

«Ariel: “La Sirenetta”. Ricordo quando ho ascoltato i suoi vocalizzi, quel soave “Oooooooooh”. Credo che la scintilla per il canto sia scattata in me proprio in quel momento».

Da bambina giocavi a disegnare abiti stupendi per le principesse?

«Sì, avevamo un sacco di pennarelli sparsi per casa. Mi divertivo a colorare con mia sorella Arianna. Tra noi c’è sempre stata una complicità forte, come tra Elsa e Anna di “Frozen”. Ora dipingo, sono sicura che la passione sia nata dai quei disegni d’infanzia. Ed è un po’ il senso di questa iniziativa Disney: trasmettere ai bambini che si può sognare un mondo a colori».

E oggi che hai 39 anni quale eroina Disney ti rappresenta di più?

«Pocahontas, perché vive a contatto con la natura, attaccata alla sua terra. E insegna a tutti noi che solo rispettando l’ambiente possiamo vivere in un Pianeta felice».