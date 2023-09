Che strana la Venezia del super-sciopero

Tante star hanno dato forfait ma noi ci siamo comunque divertiti. Ecco perché Paolo Fiorelli







Avete presente quella volta che avevate un appuntamento galante e vi hanno dato buca? Ecco, quest’anno al Lido ci sentivamo tutti un po’ così. Avevo un appuntamento con Bradley Cooper ed Emma Stone... e non sono venuti! Inutile negarlo: l’80a edizione della Mostra del cinema di Venezia sarà ricordata come “quella dello sciopero americano”. Il che è ingiusto! C’erano film bellissimi e sul tappeto rosso hanno sfilato comunque attori come Patrick Dempsey e Adam Driver, registi come Woody Allen, più una miriade di personaggi italiani che hanno reso il festival insolitamente, ma piacevolmente, “autarchico”. Ma cosa ricorderemo di più?

L’acqua alta

Chi è arrivato il 29 o 30 agosto ha trovato l’acqua alta, con i veneziani che a San Marco camminavano scalzi, e parecchi problemi per portare le valigie. Poi, a settembre, un gran sole.

Lo sciopero

Molti attori hanno dato forfait per lo sciopero americano. Ma perché scioperano? Ce lo ha spiegato Giancarlo Giannini: «L’intelligenza artificiale permette di riprodurre a piacimento l’immagine degli attori. E loro giustamente non vogliono. Alla fine si troverà un accordo. Io una volta per uno sciopero simile mi sono visto annullare un film con Spielberg!».

La polemica

A ravvivare gli animi un po’ abbacchiati dei festivalieri è arrivata la loro attrazione preferita: una bella polemica. Ci ha pensato l’astuto Pierfrancesco Favino: «Perché un personaggio italiano deve essere interpretato da un americano?». E ad Adam Driver, protagonista di “Ferrari”, sono fischiate le orecchie.

George il maritino

Alla fine la star più grande era il “solito” George Clooney, che però ha recitato il ruolo di... marito premuroso della moglie Amal, premiata per il suo impegno nel campo dei diritti umani.

Kolossal alla Tarantina

Per il film con Favino “Comandante” è stato ricostruito a Taranto un sommergibile degli Anni 40, lungo 70 metri e pesante 73 tonnellate. Ha richiesto otto mesi di lavoro. E ora, dicono i produttori: «Non sappiamo più che farne. Lo volete affittare?».

Dempsey è il vero driver

Patrick Dempsey è un vero pilota e quindi in “Ferrari” ha guidato di persona una preziosa Ferrari del 1957 («Andavo a 200 all’ora, di notte e senza abitacolo: non vedevo niente. Non ho mai avuto così tanta paura»). Di Adam Driver invece non si sono fidati: le scene in cui guida sono finte.

Cambio di genere

Edwige Fenech odia essere ricordata come “la regina della commedia sexy”. Oggi si sente produttrice e attrice drammatica e ci ha detto: «È una cosa che ti taglia le gambe!». Meglio di no, se sono così belle.

Tutto in famiglia

Per “Enea” di Pietro Castellitto sono saliti sul red carpet anche i suoi tre fratelli (di cui uno, Cesare, recita nel film), papà Sergio (ha un ruolo pure lui) e mamma Margaret Mazzantini, famosa scrittrice. Roba da far tremare i Comencini (altra famiglia storica del cinema).

Da Costanzo a Costanzo

Saverio Costanzo ha dedicato il suo film “Finalmente l’alba” al padre Maurizio, che se ne è andato il 24 febbraio: «Era il minimo che potessi fare».

Il battesimo del Lido

Aldo Giovanni e Giacomo erano per la prima volta ospiti della Mostra e non mascheravano la loro allegria. Tanto che hanno lanciato con ironia l’idea di “La grande ruggine”, film, dicono, «alla Sorrentino» per cui chiedono 20 milioni di euro: «Solo per noi. Poi ci sarebbe da pagare la produzione, le location, gli altri attori...». Scommettiamo che non si farà mai?

Woody in Italy

Woody Allen ha girato il suo primo film in francese. Così gli abbiamo chiesto se sarebbe disposto a farne uno in italiano. E lui: «Basta che mi troviate dei finanziatori così folli da accettare le mie condizioni: non devono sapere nulla finché il film è finito. Allora sono pronto a girarlo anche in islandese».

Proteste

I manifestanti (sparuti) hanno protestato contro: Luc Besson, Woody Allen, Roman Polanski, il naso finto troppo grosso di Bradley Cooper in “Maestro”, il film “Comandante” (perché «su un fascista»), le imprese sexy di Emma Stone in “Povere creature!”, l’Elvis Presley maschio tossico di “Priscilla” (ma la vera Priscilla, ex moglie del re del rock, al Lido ha detto: «È il ritratto di una storia d’amore, con i suoi alti e bassi»). Se non c’è polemica, che festival è?

E i vincitori?

Li trovate tutti qui sotto, insieme a tante altre notizie dal festival. Arrivederci al 2024!

Il film più...