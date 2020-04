Checco Zalone canta “L’immunità di gregge” con Virginia Raffaele

30 Aprile 2020 | 15:52 di Giulia Ciavarelli

Checco Zalone torna a farci ridere, ma non al cinema. «Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo»: dopo il successo di "Tolo Tolo", giovedì 30 aprile il comico pubblica sui social "L'immunità di gregge", una canzone dedicata al periodo trascorso in quarantena con la partecipazione di Virginia Raffaele.

Tra autocertificazioni e videochiamate, il videoclip dell'attore pugliese racconta con ironia le sensazioni provate durante il lockdown: i protagonisti sono una coppia separata durante l'emergenza sanitaria dove Virginia Raffaele veste i panni della fidanzata di Zalone, che rende omaggio a Domenico Modugno. In poche ore il video diventa virale ed è stato condiviso da numerosi colleghi.