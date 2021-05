David di Donatello 2021: tutti i premi

Ecco la lista completa dei vincitori rivelati su Raiuno l'11 maggio Alessandro Alicandri







Abbiamo visto su Raiuno la la 66ᵃ edizione dei Premi David di Donatello organizzata dall'Accademia del Cinema Italiano. Grandi eccellenze del nostro paese e star del cinema nazionale e internazionale sono saliti palco con la conduzione di Carlo Conti per premiare e omaggiare i film e i protagonisti dell'anno. Ecco la lista:



Migliore attrice non protagonista

Matilda De Angelis per “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose”.



Miglior scenografia

Ludovica Ferrario, Alessandra Mura e Paola Zamagni per “Volevo nascondermi”



Miglior regista esordiente

Pietro Castellitto per "I predatori”

Miglior costumista

Massimo Cantini Parrini per “Miss Marx”.



David Speciale 2021

Monica Bellucci



Miglior attore non protagonista

Fabrizio Bentivoglio per “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose”



Miglior montatore

Esmeralda Calabria per "Favolacce”



Migliore sceneggiatura originale

Mattia Torre per "Figli”



Miglior attrice protagonista

Sophia Loren per “La vita davanti a sé”



David alla carriera 2021

Sandra Milo



Miglior autore della fotografia

Matteo Cocco per “Volevo nascondermi”



Miglior attore protagonista

Elio Germano per “Volevo nascondermi”



Migliore canzone originale

"Immigrato” per “Tolo Tolo”



Premio Cecilia Mangini miglior documentario

"Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli



David Speciale 2021

Diego Abatantuono



Miglior Acconciatore

Aldo Signoretti per “Volevo nascondermi”



Miglior Regia

Giorgio Diritti per “Volevo nascondermi”



Miglior Suono

per il film “Volevo nascondermi”



Miglior Truccatore

il team del film “Hammamet”



Miglior sceneggiatura non originale

Marco Pettenello e Gianni di Gregorio per "Lontano lontano”



Miglior compositore

I Gatto Ciliegia contro il grande freddo e i Downtown boys per “Miss Marx”



David dello spettatore 2021

per "Tolo Tolo” di Checco Zalone



David Giovani

“18 regali” di Francesco Amato



Miglior cortometraggio 2021

“Anne”



Migliori effetti visivi

Stefano Leoni e Elisabetta Rocca per “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose”



Miglior produttore

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film con Rai Cinema

Joseph Rouschop e Valérie Bournoville per Tarantula Belgique

per “Miss Marx”



Miglior film straniero

“1917” di Sam Mendes



Miglior film

“Volevo nascondermi”

prodotto da Carlo degli Esposti, Nicola Serra con Rai Cinema

per la regia di Giorgio Diritti