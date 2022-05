David di Donatello 2022: tutti i vincitori

La 67°edizione dei premi del cinema italiano torna in presenza (dopo due anni) e vede il trionfo di "È stata la mano di Dio" e di "Freaks Out". Tutti i premiati Paolo Sorrentino ai David di Donatello 2022 Cecilia Uzzo







In presenza, dopo due annni di streaming, si è svolta la 67°edizione dei premi al meglio del cinema italiano. Nella cerimonia condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer dei David di Donatello 2022, si sono avverati quasi tutti i pronostici delle nomination. È infatti la pellicola "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino a trionfare durante la serata, aggiudicandosi cinque statuette, cioè i due premi principali (miglior film e miglior regia) oltre ai premi per la miglior attrice non protagonista, miglior fotografia e il David giovani. Dal punto di vista numerico, tuttavia, ha trionfato anche "Freaks Out": il fantasy di Gabriele Mainetti ha collezionato sei stauette, anche se prevalentemente tecniche.

Durante la 67°cerimonia di premiazione, sono stati complessivamente consegnati venticinque David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali. Il David alla Carriera 2022 è andato a Giovanna Ralli, star del cinema italiano con più di settant'anni di carriera tra cinema d'autore e grandi interpretazioni. I David Speciali nel corso dell'edizione 2002 sono andati a Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate e popolari in Italia, e Antonio Capuano, fra le voci più originali del grande schermo in Italia.

"Belfast" di Kenneth Branagh è il miglior film internazionale, mentre "Maestrale" di Nico Bonomolo ha vinto come miglior cortometraggio; "Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata" diretto da Gianluca Leuzzi è il film vincitore del David dello Spettatore.

Per quanto riguarda i premi principali, spicca il premio a Swamy Rotolo per la migliore interpretazione femminile ("A Chiara") - è la più giovane a essere premiata con tale riconoscimento - mentre Silvio Orlando è stato premiato come migliore attore per la sua interpretazione in "Ariaferma".

Tutti i premi e i vincitori dei David di Donatello 2022