David di Donatello 2023: tutti i vincitori

Nella 68°edizione dei premi del cinema italiano trionfano "Le otto montagne" e "Esterno notte", seguiti da "La stranezza". Tutti i premi e i vincitori Cecilia Uzzo







Si è svolta il 10 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2023: la 68° premiazione degli Oscar del cinema italiano. Sono stati trasmessi su Rai1 in diretta dagli Studi Lumina di Roma, con la conduzione di Carlo Conti, affiancato da Matilde Gioli.

A trionfare sono stati "Le otto montagne" e "Esterno notte": entrambi i titoli, già favoriti a fronte di 14 e 18 nomination, sono stati i protagonisti della notte dei David 2023, vincendo entrambi quattro premi. "Le otto montagne", adattamento del romanzo di Paolo Cognetti diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, ha vinto il premio più importante, quello come Miglior film, oltre alla statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale, Miglior suono e il David Giovani. "Esterno notte", serie monumentale di Marco Bellocchio sul rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, ha vinto invece come Miglior regia, premiando anche il protagonista Fabrizio Gifuni e i premi per Miglior montaggio e Miglior trucco.

Quattro premi anche per "La stranezza", commedia agrodolce di Roberto Andò, che ne ha vinti due particolarmente importanti: quello per la Migliore sceneggiatura originale e quello per il Miglior produttore, che proietta nella storia la prima collaborazione tra due major concorrenti come Rai Cinema e Medusa. Tra i film premiati, anche un outsider: "Settembre", che fa consegnare il David per il Miglior esordio alla regia a Giulia Louise Steigerwalt, attrice di tanti film anni Duemila, e quello come Miglior protagonista a Barbara Ronchi, alla sua prima candidatura. Miglior film internazionale è invece "The Fabelmans" di Steven Spielberg.

Nel corso della 68°cerimonia di premiazione, ci sono stati anche i momenti dedicati ai premi speciali, come quello alla carriera alla produttrice Marina Cicogna e i due David speciali a Isabella Rossellini e Enrico Vanzina, oltre al David dello spettatore per "Il grande giorno" di Massimo Venier, film con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Tutti i vincitori e i premi dei David di Donatello 2023