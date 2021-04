Disney “Noi Principesse Sempre”, Storie di coraggio e gentilezza

Non deve essere stato affatto facile crescere in completa solitudine in una torre nascosta in una foresta, ma Rapunzel ci ha insegnato a sorridere anche nei momenti più difficili senza smettere mai di credere nei nostri sogni. Rinchiusa in una torre da una strega che sfruttava i suoi misteriosi poteri magici per restare giovane, Rapunzel non ha mai potuto uscire nel mondo esterno e per diciotto anni non ha fatto che sognare di ammirare da vicino le luci dell’annuale festa del villaggio vicino.

Poi un giorno ha preso in mano il suo destino ed è scappata dalla torre, insegnando ai bambini e alla bambine di tutto il mondo l’importanza di credere in se stessi e di andare alla scoperta della propria identità per esaudire i propri sogni.

Autrice delle illustrazioni di questo racconto è la fumettista e illustratrice Nicoletta Baldari, che ha illustrato anche la storia su Ariel. “La Sirenetta” è anche stato il primo film d’animazione Disney che ricorda di aver visto, e dice di essersi subito innamorata di Ariel.