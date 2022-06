“Django e gli altri. Molte storie, una vita”, l’autobiografia di Franco Nero

Un ideale dialogo con il suo personaggio più famoso, Django, il pistolero celebrato anche da Quentin Tarantino Andrea Di Quarto







Un ideale dialogo con il suo personaggio più famoso, Django, il pistolero celebrato anche da Quentin Tarantino nel suo omaggio hollywoodiano del 2012 "Django Unchained". È questa la maniera scelta da Franco Nero per ripercorrere, in un libro scritto con lo sceneggiatore Lorenzo De Luca, la propria vita, densa di vicende professionali e private che raccontano gli anni d’oro del cinema.

Django è stato molto di più di un semplice personaggio. Ha cambiato non solo gli “spaghetti western” italiani, ma anche il western originale, quello degli americani. «E dire che quel set rischiava di saltare ogni giorno» ricorda il diretto interessato. «Mentre noi giravamo, i produttori andavano in giro a cercare i soldi per finirlo. Ma è stato un successo incredibile. Ed è diventato un cult amato in tutto il mondo». Nel film, che si può vedere in streaming su Prime Video, Django si trascinava dietro una bara. Nella storia conteneva una mitragliatrice, arma “fantascientifica” e letale, per l’epoca, «ma nella realtà conteneva di tutto! Sassi, stracci, roba pesantissima. Ricordo che era una fatica tremenda. Alla fine della giornata ero distrutto».

Franco Nero non si arricchì con quel film: lo pagarono appena un milione di lire del 1966, l’equivalente di poco più di diecimila euro attuali, ma il successo del film gli aprì le porte di Hollywood. Girò "Camelot", dov’era Lancillotto, e s’innamorò, anche nella vita, di Ginevra, l’attrice inglese Vanessa Redgrave, oggi sua moglie. Da allora, Franco Nero di film ne ha girati più di 200. Molti sono dei classici, come "Il giorno della civetta" o "Il delitto Matteotti", ma ovunque si trovi, in giro per il mondo, è ancora Django quello a cui chiedono di fare una foto.