È morta Olympia Dukakis, l’attrice di “Stregata dalla luna” e “Senti chi parla”

Ci lascia a 89 anni una delle attrici più amate negli Stati Uniti e non solo Alessandro Alicandri







È morta l'attrice americana Olympia Dukakis, premio Oscar e vincitrice di un Golden Globe nel ruolo di Rose Castorini nel film “Stregata dalla luna” (disponibile in streaming su Now, se volete rivederlo). Olympia interpretava in quella pellicola la mamma di Loretta (il celebre ruolo interpretato da Cher). Negli anni Olympia ha raggiunto enorme popolarità anche grazie alla serie di film “Senti chi parla” con John Travolta. L'attrice, che ha vissuto la maggior parte della sua vita professionale recitando a teatro (in spettacoli della tradizione classica americana, da Shakespeare a Tennessee Williams), negli ultimi anni si è affacciata alle serie tv: l'abbiamo vista nei panni di Anna Madrigal nella bellissima miniserie “Tales of the city” su Netflix. Figlia di immigranti greci, voleva diventare fisioterapista ma è stata poi incoraggiata dal padre a tentare la strada dello spettacolo, la sua seconda grande passione. Dopo un periodo di malattia, l'attrice è morta a 89 anni in un ospizio a Manhattan il primo di maggio.