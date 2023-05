Aveva 78 anni e in Italia era diventato famoso grazie al sodalizio con Luchino Visconti Helmut Berger Credit: © Getty Redazione Sorrisi







È morto a Salisburgo all'età di 78 anni Helmut Berger, grande attore austriaco diventato famoso in Italia grazie al suo sodalizio con Luchino Visconti, per cui recitò in "Ludwig" e "La caduta degli dei".