Ezio Greggio: «Fra cinema e tv, la mia vita è stata tutta… una risata!»

Ezio Greggio, il suo Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, dal 24 al 29 aprile, festeggia la 20a edizione. Son soddisfazioni?

«Son soddisfazioni. Prima ai festival di cinema vedevi solo film giapponesi dove facevano harakiri (il suicidio rituale tipico dei samurai, ndr), film cinesi che non capivano neanche i cinesi, film di nazionalità incredibili che se restava qualcuno sveglio era tanto».

Nel 2005 consegnò un Tapiro all’allora direttore della Biennale del cinema di Venezia, Marco Müller, perché trascurava la commedia.

«Antonio Ricci, anche lui amante della commedia, mi fece preparare un Tapirone più grande del solito, rincorsi Müller per un paio di giorni e glielo consegnai. Promise che avrebbe dato più spazio a questo genere e così fu».

Si fece concorrenza da solo...

«Chi fa la commedia è ben felice che sia presente in più festival possibili. Fu un inizio, rompemmo il ghiaccio».

Come si costruisce una kermesse improntata su un unico genere?

«Abbiamo collaboratori in tutto il mondo, agenti cinematografici, organizzatori, seguiamo la nascita di film indipendenti, in alcuni casi arrivano dai produttori, in altri siamo noi a chiedere. Ogni anno vediamo più di cento lavori per poi stringere a 12-15 opere tra anteprime e film in concorso. Più i cortometraggi».

La selezione si fa a suon di risate?

«Un comitato interno fa tante scremature successive. Scegliamo per argomenti, deve essere un festival eteregeneo. Quest’anno ci sono titoli da Danimarca, Argentina, uno dall’Ucraina... Raccontiamo la commedia attraverso storie di Paesi diversi».

Mario Monicelli è stato il co-fondatore del Festival.

«Ci incontrammo grazie a Elizabeth Missland, giornalista della stampa estera di Roma. Mi invitò a un evento, c’era anche Monicelli, nacque un amore. Entrambi avevamo l’idea che la commedia fosse discriminata».

Al debutto, anno 2001, fu proprio lui il presidente della giuria.

«Lo invitavo a ogni edizione. “Ma ho già fatto il presidente di giuria!” e io gli rispondevo: “Vieni a fare il presidente onorario”. Oppure: “Allora ti premio”. Lo chiamavo sul palco con tutto il pubblico in piedi, lui era felice».

Prima edizione: premio speciale ad Alberto Sordi.

«Alla serata di Gala erano presenti lui, Claudia Cardinale, Silvana Pampanini, Gina Lollobrigida...».

La storia del cinema.

«Poco prima dell’inizio viene da me la Lollobrigida: “Te devo parla’, ho visto che c’è quella” e con il mento indica la Pampanini. “Mica penserai di farmi uscire prima di lei!”. Dopo tre minuti, mi chiama la Pampanini e mi dice: “Mica penserai de famme uscì prima di quella” e indica la Lollo. Sordi rideva: “Ezio, e mo’ so ca**i tua”».

Come finì?

«Sordi uscì per ultimo, dopo la Lollo».

Altro nome: Nino Manfredi.

«Venne alla seconda edizione, era malato e pallido, convinsi la moglie Erminia: “Lo tratterò come fosse mio padre”. In effetti il modo di fare e muoversi mi ricordava mio papà. Salì sul palco, era debolino, ma parlò a lungo, quasi mezz’ora, raccontando storie esilaranti. Tempo dopo Erminia mi telefonò: “Gli hai allungato la vita”».

Venne pure Paolo Villaggio.

«Mi chiamò un’ora prima di ricevere il premio: “Ezio, devo mettere per forza lo smoking?”. “Puoi venire con la tunica se vuoi, ma c’è il Principe!”. “Va bene, lo indosso, ma mi devi mandare un ferramenta con la fiamma ossidrica, due infermieri, quattro sarti” e giù un elenco di persone. Sul palco arrivò ciondolando come un “pinguinone” e raccontò la sua vestizione».

Di che cosa va più fiero?

«Non ho un legame particolare con un’opera, però spesso presentiamo film che poi diventano la “Miglior commedia europea”, cito “Morto Stalin, se ne fa un altro” di Armando Iannucci nel 2018».

Il suo ultimo ruolo da attore è in “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina (2020).

«Un esempio di come la commedia scatti immagini che rimangono nel tempo. Lì c’è un’analisi spietata del periodo del Covid con tutto quello che accadeva fuori casa e quello che si viveva dentro casa».

Poi si è fermato?

«Sto lavorando da anni a un progetto che (quando riuscirò a farlo) sarà il film più bello della mia carriera, una commedia con spunti anche drammatici, la sceneggiatura è già scritta, sto cercando la giusta quadratura per realizzarla».

Il sogno di girare uno “Yuppies 3 - Dove sono finiti” è tramontato?

«Io, Massimo Boldi, Jerry Calà, Christian De Sica abbiamo tutti delle idee, ma il film lo decide Aurelio De Laurentiis che direbbe: “Cari miei, capite che, facendo il presidente del Napoli, non mi interesso a questi quattro guitti, ma solo a vincere il Campionato?”».

A proposito di calcio, la sua amata Juventus è una commedia o una tragedia?

«Per ora è un dramma. Spero si trasformi in commedia, mi auguro che le cose vadano a posto. Aspetto l’annuncio: “Alessandro Del Piero presidente!”».