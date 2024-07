Fara Film Festival 2024 con Gerini, Gallo e Pasotti

Dal 19 al 21 luglio la quinta edizione dell’evento nel borgo in provincia di Rieti. Incontri, proiezioni e degustazioni e un omaggio a Marcello Mastroianni Antonella Silvestri







Fara in Sabina si trasforma in una casa del cinema a cielo aperto per la quinta edizione del Fara Film Festival, in programma dal 19 al 21 luglio. Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Claudia Gerini saranno gli ospiti d'onore di questa edizione, pronti a ripercorrere le loro carriere e a condividere con il pubblico le loro esperienze artistiche. Le serate, condotte dagli attori Fabiola Dalla Chiara e Graziano Scarabicchi, saranno allietate anche dalla presenza della speaker e inviata Rai Angela Achilli.

L'inaugurazione del festival - ideato da Riccardo Martini, con la direzione artistica di Daniele Urciuolo - avrà luogo giovedì 19 luglio alle ore 19.00 in Piazza Duomo con il taglio del nastro da parte del sindaco di Fara in Sabina e presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo. Alla cerimonia saranno presenti gli ospiti Giorgio Pasotti, Lidia Vitale, Adamo Dionisi, Vanessa Cremaschi e i talenti Giulio Greco, Alice Arcuri e Giulia Di Quilio. A seguire, la proiezione del cortometraggio fuori concorso "Da capo a dodici" di Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi e del film "Nove lune e mezza" di Michela Andreozzi.

Venerdì 20 luglio sarà la volta di Massimiliano Gallo, che ripercorrerà i suoi successi più celebri, tra cui le fiction Rai "Imma Tataranni" e "Vincenzo Malinconico" e i recenti film per il cinema diretti da Mario Martone e Alessandro Gassmann. Il festival renderà inoltre omaggio a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, con la partecipazione dell'attore e regista Stefano Calvagna, autore dell'autobiografia "Se non entro, scavalco" narrata da Pino Insegno. Ospite d'eccezione sarà anche Marianna Bonavolontà. La serata si concluderà con la proiezione del film "N.E.E.T." di Andrea Biglione.

Domenica 21 luglio, gran finale con Claudia Gerini, icona del cinema italiano e vincitrice del David di Donatello nel 2018. Attrice con oltre 100 partecipazioni a progetti italiani e internazionali, le verrà conferito il Premio Speciale Provincia di Rieti. La serata sarà inoltre ricca di proiezioni, tra cui i cortometraggi fuori concorso "Bob and Weave" di Adelmo Togliani e "Coffee shell" di Brandon Bonato, e incontri con artisti del calibro di Hal Yamanouchi, Roberto Ciufoli, Beatrice Fiorentini, Chiara Celotto, Licia Nunez, Anna Fusco, Eva Cela e Marilina Gagliardo.

A completare il programma, una cena spettacolo con i più grandi successi degli Abba interpretati da Sabrina Marciano, Laura Di Mauro ed Elisabetta Tulli, protagoniste dei più famosi musical italiani.

«In questi anni abbiamo fatto delle cose straordinarie, abbiamo acceso una luce su un posto magico, la Sabina, e lo abbiamo valorizzato in tutte le sue eccellenze. In quattro anni abbiamo ricevuto oltre 3 mila opere da tutto il mondo, ospitato oltre 300 artisti, alcuni che hanno visitato per la prima volta il nostro territorio, tra i quali Giancarlo Giannini, Riccardo Scamarcio, Edoardo Leo, Ornella Muti, Pupi Avati, Sergio Rubini, Asia Argento e produttori anche da Los Angeles. Grazie al cinema, i nomi della Sabina e della nostra provincia sono arrivati anche alla Mostra del Cinema di Venezia e pure oltreoceano e di questo siamo fieri, realizzando una virtuosa operazione di Cineturismo. Non soltanto un festival di cinema, ma anche tradizione, cultura e gastronomia. Ringrazio i nostri partner il Consorzio Sabina DOP e l'Accademia del peperoncino e in più quest'anno ci sarà una novità: porteremo a Fara in Sabina - il 20 luglio - in Piazza Garibaldi, il celebre ristorante ROMA di Amatrice per gustare l'originale amatriciana che ci invidiano in tutto il mondo. Per tutti i turisti che verranno ci sarà la possibilità di visitare il Museo del Silenzio, l'Abbazia di Farfa e tanti luoghi unici, quindi un'ottima offerta tra vacanza, cultura e buon cibo. Ringrazio la Presidente della provincia di Rieti nonché sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo per il sostegno e tutti coloro che ci aiutano a realizzare questo piccolo grande sogno» spiega Riccardo Martini.

«La quinta edizione è come un giro di boa, occorre sempre confermarsi e noi abbiamo deciso di stare al passo con il mercato, abbiamo realizzato un restyling del logo e del progetto grafico del festival rendendolo più identitario e giovanile, di insistere su un target nazional popolare, offrendo al nostro pubblico opere e ospiti di alta qualità. Quest'anno i fiori all'occhiello delle tre giornate saranno rispettivamente Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Claudia Gerini, la ciliegina sulla torta. Il Fara Film Festival si appresta ad essere riconosciuto come il più grande tra i festival minori in Italia. Abbiamo una nuova giuria, tanti festival gemellati, cortometraggi e film inediti da mostrare, tutto gratuitamente. Con WeShort e Radio Kaos abbiamo due nuovi partner che accrescono il nostro appeal anche mediaticamente, oltre a tutti i nostri sponsor che ci supportano e che ringrazio. Ringrazio altresì la squadra di Alfiere productions per la professionalità e la passione che mettono per questo festival» sottolinea Daniele Urciuolo.

Il Fara Film Festival 2024 è pronto a premiare i migliori cortometraggi provenienti dall'Italia e dal resto del mondo. Tra le 400 opere pervenute da ogni angolo del pianeta, sono stati selezionati: 2 film lungometraggi fuori concorso, 7 cortometraggi italiani in concorso, 3 cortometraggi italiani fuori concorso, 7 cortometraggi internazionali in concorso, questi ultimi provenienti da Iran, Spagna, Australia, Cipro, Germania e Stati Uniti, oltre che dall’Italia, per due categorie ufficiali, cortometraggi italiani e cortometraggi internazionali a tema libero. Il cortometraggio vincitore di ciascuna categoria vincerà un premio in denaro di 200 dollari. Verranno inoltre assegnati i premi speciali WeShort Award, Mujeres nel cinema e ai giovani talenti Younger’s in Movie.

Nella sezione Cortometraggi italiani troviamo “L’Addestramento” di Antonio Buscema, “Il Giudizio” di Ippolito Simon, “Prova d’amore” di Denis Nazzari, “Sacra Victima” di Danilo Greco, “Il Grande Leviani” di Marzio Pulcini, “Segni molto particolari” di Alessandro Parrello, “Million Dollar Scene” di Matteo Favero.

“American Marriage” di Giorgio Arcelli Fontana, “Collage” di Marius Conrotto, “Soraya” di Maryam Rahimi, “Subzero” di Laleh Noureddin Mousa, “The Coldest Night in August” di Sajad SM, “Stop it” di Ali Delgoshaei, “A house near the sun” di Maryam Samadi e Roni Schamlian, sono i finalisti della sezione cortometraggi internazionali. A giudicarli una academy composta dai critici Massimo Lechi ed Emanuele Rauco, dai produttori Lorenzo Lazzarini e Simone Bracci, dalle direttrici artistiche Maria Luisa Celani e Nadia Carbone e dal regista Davide Vigore.

Il programma delle giornate vede alle ore 17.30 la proiezione cortometraggi in concorso a Palazzo Martini; alle ore 19.00 i talk con gli ospiti presso Belvedere di Piazza Duomo; alle ore 20.30 il red carpet e la serata spettacolo in Piazza Garibaldi.