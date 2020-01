23 Gennaio 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

1917

Attori: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Colin Firth, Benedict Cumberbatch

Genere: Guerra

Durata: 110’

Regista: Sam Mendes



Ha vinto un oscar a soli 35 anni con “American beauty” e, da quel momento, ha firmato film diversi mai banali, come “Era mio padre”, “Revolutionary road” e “Skyfall”. Anche stavolta il regista Sam Mendes fa centro: con “1917” ha vinto due Golden Globe (Miglior film drammatico e Miglior regia) e ottenuto 10 nomination agli Oscar. Il suo dramma racconta il coraggio di due giovani soldati inglesi (George MacKay e Dean-Charles Chapman) di stanza in Francia durante la Prima guerra mondiale che devono attraversare le linee nemiche per impedire che un’imboscata costi la vita a 1.600 commilitoni... Un film grandioso.

Dal 23 gennaio



Figli

Attori: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea

Genere: Commedia

Durata: 99’

Regista: Giuseppe Bonito



Una coppia perfetta, almeno all’apparenza: è quella formata da Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea). Innamorati da tempo, genitori felici di una bambina di sei anni, sembrano vivere in perfetto equilibrio. E invece, quando nasce il secondo bambino, l’armonia sparisce, travolta da nevrosi e recriminazioni. Ritrovare l’equilibrio di un tempo sembra quasi impossibile...

Dal 23 gennaio



Tappo

Genere: Animazione

Durata: 85’

Regista: Kevin Johnson



Abituato a vivere in una splendida villa, circondato dal lusso più sfrenato, alla morte della sua padrona il cagnolino Tappo si ritrova improvvisamente in mezzo alla strada e deve imparare a cavarsela da solo: per fortuna incontra una ragazza, aspirante rockstar, che lo accoglie in casa. Ma per Tappo i problemi non sono finiti...

Dal 23 gennaio



E ci sono anche

"In the trap"

Un giovane viene tormentato fin dall’infanzia da una presenza demoniaca. L’incontro con una ragazza sembra alleviare le sue pene, ma l’incubo continua.

Dal 23 gennaio



"Just Charlie"

Un ragazzino inglese dimostra grande talento nel calcio, al punto da attirare l’interesse di un importante club. I familiari sono al settimo cielo, ma lui nasconde un segreto: è felice solo quando può vestirsi da donna...

Dal 23 gennaio



"Botero"

Un documentario dedicato al grande artista colombiano Fernando Botero, considerato tra i più grandi pittori e scultori viventi.

Dal 21 gennaio