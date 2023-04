“65: Fuga dalla Terra”, Adam Driver nella preistoria

Il protagonista Mills torna indietro nel tempo, sulla Terra di 65 milioni di anni fa Alberto Rivaroli







"65: Fuga dalla Terra" arriva al cinema dal 27 aprile. Il protagonista si chiama Mills (Adam Driver) e pilota un’astronave. Almeno fino a quando la collisione con un’asteroide trasforma la sua vita in un incubo: atterrato su un pianeta cupo e inospitale, si ritrova solo con la 15enne Koa e deve fare i conti con una realtà terribile. Capisce infatti di essere tornato indietro nel tempo, sulla Terra di 65 milioni di anni fa.

Una sorta di parco preistorico in cui i dinosauri la fanno da padroni... Che i due registi, classe 1984, siano cresciuti con il mito di “Jurassic Park” lo si capisce subito. In questo omaggio al film di Spielberg possono contare su un ottimo Adam Driver e un produttore come Sam Raimi, regista dei primi tre film della saga di “Spider-Man”. Uno che di pellicole spettacolari se ne intende.