Adam Driver è Enzo Ferrari nel teaser trailer del film di Michael Mann

Sarà presentato il 31 agosto al festival di Venezia il biopic di Michael Mann che vede Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari. Tratto dal libro di Brock Yates "Enzo Ferrari: The man, the cars, the races, the machines", arriverà nelle sale italiane il prossimo 30 novembre.

La trama

È l'estate del 1957, l'ex pilota Enzo Ferrari ha costruito dal nulla prima la sua fabbrica e poi l'inconfondibile marchio Ferrari. La sua vita, privata e professionale, è in crisi. Lo spettro della bancarotta aleggia sulla casa automobilistica, il suo matrimonio con Laura è sempre più burrascoso dopo la perdita del figlio Dino, mentre deve fare i conti con l'altro figlio, Pietro, avuto da Linda Lardi. Decide quindi di scommettere tutto sulla leggendaria Mille Miglia.

Il cast

Nel primo assaggio fornito dal teaser trailer, oltre ad Adam Driver vediamo anche Penélope Cruz nei panni della moglie Laura Ferrari e Shailene Woodley che interpreta Lina Pardi. Nel cast del film non poteva mancare un esperto di motori come Patrick Dempsey (Pietro Taruffi), ma troviamo anche Jack O'Connell (Peter Collins), Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone (Alfonso de Portago).

Il teaser trailer