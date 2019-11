Al cinema con Sorrisi: vi portiamo a vedere “Le Mans ’66 – La grande sfida”

Sono tanti gli inviti a disposizione per l'anteprima dell'11 novembre nel cinema che preferite

Foto: Matt Damon in "Le Mans ’66 - La grande sfida"

05 Novembre 2019 | 9:05 di Redazione Sorrisi

Uscirà in italia il 14 novembre, distribuito da 20th Century Fox, “Le Mans ’66 - La grande sfida”, appassionante film tratto da una storia vera e interpretato da Matt Damon e Christian Bale. Racconta di come nella metà degli anni ‘60 il team Ford guidato daCarroll Shelby ha impiegato tutte le risorse per creare un'automobile capace di gareggiare contro la Ferrari.

Noi di Sorrisi vi invitiamo a vederlo in anteprima l’11 novembre.

Per registrarvi e prenotare la vostra coppia di biglietti (nel cinema che preferite) andate su https://www.anteprimelemans.it/TvSorrisieCanzoni.html.

Trailer