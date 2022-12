Aldo, Giovanni e Giacomo in “Il grande giorno”: «Noi siamo i re dei matrimoni che vanno inesorabilmente a rotoli»

Nel loro nuovo film scherzano sulla mania delle nozze grandiose. E in questa intervista ci raccontano le loro Paolo Fiorelli







Una torta creata dai migliori pasticcieri del mondo (in arrivo da Vienna su un camion frigorifero). Francesco Renga a cantare l’“Ave Maria”. Un cardinale amico di papa Ratzinger a celebrare la cerimonia. E il “Riccardo Muti del catering” a curare i dettagli... Per il “loro” matrimonio Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto le cose in grande.

E in “Il grande giorno”, il film che hanno preparato per Natale, organizzano una sontuosa cerimonia sul lago che naturalmente prenderà una piega decisamente comica... ma lasciamolo raccontare a loro.

Allora finalmente vi sposate?

Giacomo: «Questo è quello che dice in continuazione Giovanni nel film: “Giacomone ci sposiamo!!!”. In realtà si sposano i loro due figli, e lui è l’unico davvero entusiasta. Io vorrei spendere il meno possibile e Aldo è una sorta di ospite guastatore».

Da dove arriva la storia?

Giovanni: «Mia figlia Mara si è sposata un anno fa. Io sono un patito dei fuochi di artificio e lì se ne sono andati tanti ma tanti denari... (ride)».

Vuol dire che il film è la storia del matrimonio di sua figlia, giusto un po’ ritoccata?

Giovanni: «Per carità, no. Quello è stato solo lo spunto. Il matrimonio di mia figlia è andato meglio!».

Dove avete girato?

Giacomo: «Non ricordo un altro film con così tante location. Lago Maggiore, Lago di Como, Milano, Brianza...».

Giovanni: «La cosa antipatica è che faceva un gran caldo e noi eravamo bardati da matrimonio, mica pantaloncini e t-shirt».

Aldo: «E il Covid ne colpiva due al giorno. Ma noi lo abbiamo preso a bastonate grazie a un amico un po’ stregone che ci ha prestato degli amuleti. Vanno frizionati su una certa parte del corpo... non posso dire di più, è imbarazzante».

Però potrebbe aiutare l’umanità. Diciamolo.

Giovanni: «No no, funzionava solo per noi».

Ricordi dal set?

Aldo: «Un attaccuccio di panico. A un certo punto dovevo tuffarmi nel lago per recuperare delle bottiglie di vino pregiato. Mi hanno messo i “piombi” ma sott’acqua mi sono ribaltato... non respiravo più!».

Giacomo: «E noi in superficie: “Va che bravo Aldo! Quante capriole che fa! È proprio un gran mimo!”».

Nel film Aldo è il più espansivo dei tre.

Aldo: «Sono quello che arriva e fa sfracelli, mandando a monte il matrimonio da sogno organizzato dagli altri due. Ma solo perché sono incompreso. Con me porto tanto amore».

Giacomo: «Allora la morale del film è che troppo amore fa male».

Giovanni: «Soprattutto a me, che per organizzare la megafesta di tre giorni spendo un patrimonio. Giacomo invece ha il braccino corto».

Giacomo: «Io organizzerei i matrimoni come il passaggio al casello. Schiacci un pulsante e via».

A proposito: nel film Giovanni vuol bene a Giacomo ma Giacomo non vuol bene a Giovanni! Vi siete ispirati alla realtà anche qui?

Giovanni: «Ma no, è una situazione tipica, dài. Giovanni è convinto che Giacomo lo adori e lui invece non lo sopporta più e vorrebbe strangolarlo, succede in tante amicizie».

I protagonisti per queste nozze spendono tantissimo: 22 mila euro per il cantante, 7 mila per i fuochi d’artificio... ma secondo voi qual è il budget giusto per un matrimonio?

Aldo: «Dipende. Ci sono tante “filosofie matrimoniali”. C’è chi si impegna la casa in banca e chi è minimalista. Un mio amico si è sposato tra due partite di tennis: il venerdì era scapolo e il lunedì ammogliato... non lo ha saputo nessuno. Lo ha detto solo a cose fatte».

Giacomo: «Invece Giovanni è talmente esagerato che assume anche Francesco Renga per cantare in chiesa. Anzi voleva anche Sting, ma lui gli ha detto di no. Oh, comunque Renga canta l’“Ave Maria” molto bene ed è simpaticissimo».

Altri personaggi?

Giovanni: «Tutti bravi, ma io ho un debole per Francesco Brandi che fa don Francesco, il prete di riserva».

Come di riserva?

Giacomo: «Sì, nel caso non stesse bene il cardinale titolare. Giovanni ha pensato proprio a tutto».

Visto che siete tutti felicemente sposati ci raccontate il vostro, di matrimonio?

Aldo: «Il mio è stato in Comune, molto tranquillo... a parte che ho dimenticato la carta d’identità a casa. Per fortuna mi conoscevano grazie alla tv e abbiamo trovato chi ha testimoniato che io ero proprio io. Insomma se sono riuscito a sposarmi è per merito di “Mai dire gol”».

Giovanni: «Noi maschi per fargli un omaggio eravamo tutti rigorosamente con i baffetti alla siciliana. Un’idea mia, tanto io e Giacomo i baffi li avevamo già e gli altri... peggio per loro».

Giacomo: «Io invece per il mio matrimonio ho tirato uno scherzo a tutti. Non volevo farlo sapere, soprattutto a voi giornalisti... allora ho organizzato una finta proiezione di un presunto corto. Il problema è che Aldo non arrivava più».

Aldo: «Eh, mi chiamavano e dicevano: “Dai dai, che stiamo ritardando la proiezione per colpa tua!”. Poi quando finalmente arrivo e mi siedo, Giacomo fa alzare e uscire tutti. Ho pensato fosse impazzito. Ma la chiesa era lì a fianco».

Giovanni: «Io mi sono sposato così presto che Giacomo non c’era ancora, nel senso che non ci conoscevamo. Ma Aldo sì e mi ha fatto da testimone. E poi io l’ho fatto a lui».

È una bella responsabilità. Sapete che dovete vegliare l’uno sulla felicità dell’altro?

Aldo: «Io, se devo essere sincero, ho pensato che tanto se chiamava non mi facevo trovare».

Il matrimonio più strano a cui avete partecipato?

Giovanni: «Dopo quello di Giacomo? Beh, ne ricordo uno dove un amico mi ha chiesto di fingermi frate, non ho mai capito perché. Tutti pensavano che lo fossi e mi sono inventato un sacco di storie. Solo un’invitata si è insospettita perché conosceva tutti, dico tutti, i frati del convento da cui asserivo di provenire. Il momento più imbarazzante è stato quando il prete mi ha detto: “Venga sull’altare con me che celebriamo insieme!”».

Ormai avete trovato un equilibrio tra il trio e altre attività autonome: abbiamo visto Giacomo in “Doc” e a teatro, Aldo nei suoi film e Giovanni di recente era nella commedia “Tutti a bordo”...

Giovanni: «Ognuno di noi ha passioni che vuole realizzare. Io per esempio amo le piante e faccio filmati su questo. Poi sono arrivate anche belle proposte altrui, come per “Tutti a bordo”».

Giacomo: «Da un paio d’anni sono il direttore artistico del Teatro Oscar di Milano e lo faccio con passione. Sto preparando un nuovo spettacolo».

Aldo: «Ci siamo detti: andiamo in pensione, ma a puntate. Cioè, facciamo ognuno quel che ci pare, ma se arriva un’idea bella torniamo insieme. Volevamo scoprire chi siamo da soli. Nel trio sappiamo già chi siamo».

Ditelo anche a noi!

Aldo: «Io combino disastri e sono il più naïf».

Giovanni: «Io sono il più cinico».

Giacomo: «E io l’eterna vittima degli altri due, ma anche un criticone».

Aldo: «Siamo come una ricetta classica. Io sono la pasta, Giovanni l’olio e Giacomo i fagioli»

Giacomo: «Perché proprio io i fagioli?».

Aldo: «Così».

Per concludere, visto che si avvicina il Natale, ci dite come lo passerete?

Aldo: «Con moglie e figli ce ne andiamo a Siracusa, in Sicilia, per passarlo coi parenti. Mi piace il Natale in famiglia».

Giacomo: «Anche per me Natale in famiglia e poi, spero, una scappatina in montagna».

Giovanni: «Io la sera prima festeggio solo con i miei e il giorno di Natale con i parenti di mia moglie che sono tantissimi. Siamo 45 persone! Il problema è trovare un posto dove ci stiano tutti. Ma non è mai un ristorante: prendiamo una casa e la ribaltiamo. Mia figlia abita al piano di sopra, altri parenti nel condominio: una volta addirittura abbiamo fatto antipasto e primo in una casa e secondo e dolce in un’altra, ma non è che la cosa sia venuta molto bene... Il Natale più originale è stato quello del 2020. Noi abbiamo una casa di ringhiera e visto che c’era il Covid, ognuno ha addobbato il suo pezzo di balcone e ci siamo visti lì, sul ballatoio. Non lo dimenticherò mai».

Il grande giorno

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Durata : 100’

: 100’ Regista : Massimo Venier

: Massimo Venier Attori: Aldo, Giovanni e Giacomo, Lucia Mascino, Roberto Citran, Francesco Renga

Trama

In una meravigliosa villa sul lago tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri: Giacomo e Giovanni. O almeno questo è il piano dei due amici. Ma l’arrivo di Aldo porterà una serie di incidenti e un’ondata di distruttiva follia in un meccanismo che doveva essere perfetto...

Trailer