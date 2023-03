Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio si scontrano in “Delta”

Dal 23 marzo al cinema il thriller di Michele Vannucci ambientanto nel delta del Po Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in "Delta" Credit: © Adler Entertainment Cecilia Uzzo







Dal 23 marzo arriva in sala "Delta", diretto da Michele Vannucci e con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, rispettivamente nei panni di Elia e Osso.

Presentato a Locarno, il film è ambientato nelle terre suggestive del delta del fiume Po, teatro di scontri tra bracconieri e pescatori. Si tratta del secondo lungometraggio per il regista, che aveva esordito nel cinema nel 2016 con "Il più grande sogno", presentato nella sezione Orizzonti a Venezia e che gli era valso una candidatura per il Miglior regista esordiente ai David di Donatello. Lo stesso regista risulta tra gli autori della sceneggiatura, firmata da Massimo Gaudioso, Fabio Natale, Anita Otto.

Trama

Il delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia, che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del delta, scoprendo la loro vera natura in un duello che non prevede eroi.

