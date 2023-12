Alessandro Siani al cinema con “Succede anche nelle migliori famiglie”

Il comico e regista napoletano torna nei cinema con una spassosa commedia girata in Sicilia tra matrimoni e... delitti! Paolo Fiorelli







In “Succede anche nelle migliori famiglie” Alessandro Siani è spassoso e... un po’ più cattivello del solito. Lui lo spiega così: «Dopo diverse fiabe volevo tornare alla commedia pura, dai ritmi serrati e dalle battute taglienti. Così ho “richiamato in servizio” Fabio Bonifacci, lo sceneggiatore con cui avevo scritto “Il principe abusivo”, e insieme abbiamo sviluppato la storia».

Alessandro, un’altra novità è che stavolta il suo film non è tanto incentrato su un singolo personaggio, ma su tutta una famiglia. Come mai?

«Voglio riportare le famiglie al cinema. Dopo la pandemia sono tornate, sì, ma... timidamente. C’era bisogno di un gesto di attenzione, di un “segnale di fumo”. E poi, visto che nel mio film precedente parlavo di amicizia, mi è venuto naturale passare ai rapporti familiari».

Perché questo titolo?

«“Succede anche nelle migliori famiglie” è una frase che ascoltavo spesso quando ero ragazzino. Lo diceva sempre mia nonna quando accadeva qualche “scandalo” in una famiglia famosa. Era come “’A livella” di Totò che rende tutti uguali: ecco, lo vedi che non sono migliori degli altri? Perché poi, se “l’erba degli altri è sempre più verde”, allora “la famiglia degli altri è sempre più felice”... Ma quando vai a guardare dietro la retorica e il perbenismo, scopri che non è così».

Come descriverebbe la famiglia del film?

«Apparentemente perfetta. Padre celebre medico, madre esemplare, sorella psicologa di successo, fratello stimatissimo avvocato. L’unica pecora nera: io. Preso dall’ansia di prestazione, naufrago sempre nei disastri».

Come nell’esilarante scena dell’esame universitario, che farà tornare a molti un classico incubo ricorrente...

«Vita vissuta, o quasi. Per molti anni anch’io ho sognato ogni notte che dovevo dare un esame! Il prof però sta ancora là ad aspettare che io vada».

E la famiglia in cui è cresciuto invece com’era? E lei come si “classificava”? Pecora nera o Numero 1?

«Numero 1 direi proprio di no. Lo shock è arrivato quando mia sorella Sabrina si è laureata. Io sguazzavo felice nella mia incapacità di studiare e lei ha dato questo terribile annuncio. Non volendo mettermi in difficoltà, per un po’ lo ha nascosto, ma poi ha confessato. E allora l’ho seguita. Mi sono iscritto a Scienze politiche».

Buona parte del film si svolge durante un matrimonio. A lei piacciono i matrimoni?

«Sì, ma oggi i matrimoni sono cambiati. Prima per avere l’album delle fotografie bisognava aspettare un anno. Adesso te lo danno subito: dicono che è per la tecnologia digitale, secondo me è perché il fotografo ha paura di arrivare dopo la separazione, e poi non lo pagano. Agli sposi meglio darglielo subito, così almeno 24 ore se lo godono. E i confetti? Prima era facile, dovevi scegliere solo tra due tipi, col cioccolato o con la mandorla. Oggi ci sono 300 gusti diversi. Ci sta pure quello al peperone imbottito».

Lei si è mai esibito a un matrimonio?

«Mi è capitato. Però non lo amavo tanto perché, sinceramente, la cosa principale per gli invitati non era lo spettacolo, ma l’orata al forno. Diciamo che non è esattamente il palcoscenico migliore per esibirsi».

Clip in esclusiva

Nelle battute del film prende in giro un po’ di manie e slogan moderni. Cominciamo dalla mamma, così convinta che «la vita comincia a 70 anni» da volersi subito risposare, appena vedova...

«E a quel punto io spiego: “Ma mamma, sono frasi che si dicono!”. Però ormai è troppo tardi. Scherzi a parte, sono idee anche utili, spingono le persone a fare cose una volta inimmaginabili. Vediamo di non esagerare, però!».

Come con la “pastiera di Seitan” che la fidanzata salutista e “intollerante a tutto” rifila al povero Davide?

«Shh, ho paura che qualcuno lo prenda per un suggerimento. Poi se arriva sul mercato, a Napoli danno la colpa a me».

Come mai il film è ambientato in Sicilia?

«Per la sensazione di luce e libertà che mi davano quelle location. Aiutano i personaggi a raccontarsi a briglia sciolta».

Sì, però lei è di Napoli.

«Eh già, e allora tutti si aspettano che i miei film li giri sempre lì. Io invece penso che se uno è napoletano, lo è in tutto il mondo. Anzi, il contrasto renderà le sue caratteristiche ancora più evidenti. Un po’ come Totò e Peppino quando arrivano a Milano in “Totò, Peppino e la... malafemmina”. O come il mio personaggio in “Benvenuti al nord”. Per questo, per esempio, “Il principe abusivo” l’ho girato a Merano».

Parliamo degli altri protagonisti. Come li ha scelti?

«Con Cristiana Capotondi e Antonio Catania avevo già lavorato in “La peggiore settimana della mia vita”. Lei è capace di passare dal dramma alla commedia e lui è perfetto per il “futuro marito” della mamma (che è la grande Anna Galiena). Scrivendo, abbiamo attribuito al personaggio tutte le cose comicamente negative che ci venivano in mente: “Un hippie playboy cacciatore di dote che fuma canne e ruba i soldi ai bambini!”. Poi ci siamo chiesti: chi potrebbe impersonare tanta malvagità? Ho chiesto ad Antonio se se la sentiva e lui ha detto: “Mi impegnerò”».

C’è anche Sergio Friscia.

«Aveva un piccolissimo ruolo. Poi il suo personaggio è cresciuto perché continuavo a inventare scene per lui, visto che era troppo divertente. Mi diceva: “Ho finito?” e io: “Addovai... hai un’altra scena!”. Lui è un criminale che, quando i tre fratelli si mettono nei guai e devono nascondere un delitto, vede il loro dilettantismo, si impietosisce e decide di aiutarli. È un criminale contraddistinto da grande orgoglio professionale!».

E c’è pure una canzone di Rocco Hunt.

«Quella è la ciliegina sulla torta: con lui e con gli altri interpreti, da Dino Abbrescia a Sebastiano Somma, posso dire di aver tutto quel che desideravo».

Per concludere, e visto che sono i giorni delle Feste: lei come le vive?

«Io festeggio a teatro. Questo Natale e Santo Stefano li ho passati sul palco con uno spettacolo che amo, “Fiesta”, in edizione riveduta e corretta».

E non le manca il Natale casalingo di quando era bambino?

«Veramente per me non cambia niente, perché anche da bambino il Natale lo passavo sul tavolo a esibirmi per tutta la famiglia. Almeno adesso sto più largo, perché ho tutto il palcoscenico!».

E per il 2024 cosa si augura?

«Sono un tipo che non si sbilancia. Mi limito a mangiare molte lenticchie portafortuna. Da 48 anni. Mia madre me le metteva pure nel biberon».