“Ancora più bello” al cinema il sequel di “Sul più bello

Il secondo capitolo della trilogia inaugurata da “Sul più bello” ritrova il personaggio interpretato da Ludovica Francesconi, ironica ventenne alla ricerca di una vita come tante Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare nel poster di “Ancora più bello”. © Eagle Pictures Luca Fontò







A un anno esatto dal loro debutto alla Festa del Cinema di Roma, tornano i personaggi del fortunato dramedy “Sul più bello”, l’ultimo film a raggiungere la vetta del box-office nostrano prima della chiusura dei cinema dello scorso ottobre: dodici mesi dopo i titoli di coda di quel film, ritroviamo Marta e i suoi coinquilini, Jacopo e Federica, alle prese con le peripezie sentimentali dei loro vent’anni, le abitudini di una Torino soleggiata, i vecchi lavori e quelli nuovi.

Al cinema dal 16 settembre, “Ancora più bello” è il secondo capitolo di una trilogia cosiddetta sick lit, ossia con protagonisti che si confrontano con la morte e la malattia: Marta, che è interpretata ancora dalla ventiduenne Ludovica Francesconi, non solo ha dovuto affrontare l'adolescenza senza la presenza dei suoi genitori, morti in un incidente d’auto – ma ha anche dovuto sopportare il peso di una malattia terminale, una fibrosi cistica che lei chiama «la muco», a cui potrebbe porre fine soltanto un donatore o una donatrice di polmoni compatibili e che non le fa (quasi) mai perdere, comunque, la voglia di scherzare.

Gaja Masciale, Ludovica Francesconi e Jozef Gjura in una scena del film. © Eagle Pictures

Se davanti alla macchina da presa restano anche i rodati Gaja Masciale e Jozef Gjura, in perfetta sintonia con la protagonista, dietro alle quinte invece la regista Alice Filippi (candidata al David di Donatello per il capitolo precedente) passa il testimone a Claudio Norza, al suo esordio nel lungometraggio cinematografico ma con una lunghissima carriera da regista televisivo alle spalle, soprattutto di prodotti teen, come “Compagni di scuola” del 2001 e le serie Disney “Alex & Co.” e “Penny on M.A.R.S.”. Norza – che è stato confermato per dirigere il terzo e ultimo film della saga, “Sempre più bello”, previsto per San Valentino 2022 – ha voluto mantenere una continuità anche visiva con la pellicola scorsa – un po’ “Favoloso mondo di Amélie” un po’ “Colpa delle stelle” – che, per sua stessa ammissione, gli era piaciuta molto.

Il trailer

La trama

«In amore gli opposti si attraggono, ma alla fine si lasciano» si legge sulla locandina: è andata così infatti anche per Marta e Arturo, che nonostante il lieto fine dello scorso anno, si sono lasciati – anzi, Marta ha lasciato lui, come tiene a precisare: il fantasma di Arturo, però, sembra aleggiare sulla sua nuova relazione con Gabriele, insieme a una foto appesa sopra al letto; le cose, a tratti precarie, si complicano quando Gabriele – disegnatore per passione e mestiere – viene selezionato per lavorare alle scenografie di un progetto parigino: la lontananza porta Marta a dedicarsi con più attenzione ai suoi coinquilini, soprattutto Jacopo, reduce da una dipendenza ossessiva dall’immaginaria app per incontri Sbavo e perdutamente cotto del rider Tommaso. Federica invece, che si è fatta notare per la sua tecnica durante una delle partite di poker, scopre la fatica del mobbing affrontando uno stage in un’azienda informatica.

Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare in una scena del film. © Eagle Pictures

Il cast

Oltre a Giuseppe Maggio, che prestava volto e fisico al bell’Arturo, questi sequel dovranno rinunciare anche a Eleonora Gaggero, ex interprete di Beatrice e soprattutto autrice del romanzo "Sul più bello", edito da Fabbri, su cui si basava il primo film. Si aggiunge al cast, in compenso, l’astro nascente Giancarlo Commare, volto noto del piccolo grande cult “SKAM Italia” e protagonista del film Prime Video “Maschile singolare”. Insieme a lui, debutta sullo schermo l'attore e modello calabrese Giuseppe Futia, 24 anni, nel ruolo del fattorino Tommaso. L'altro esordio cinematografico è quello di Jenny De Nucci, ex allieva del “Collegio” di Rai 2 e passata dalle fiction “Don Matteo” e “Un passo dal cielo”: mentre finisce di lavorare al film “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini, qui veste panni che conosce molto bene, quelli dell'influencer. Fra volti noti e meno noti, infine, si concede un cameo anche la grande Loredana Bertè.

Un altro cameo, sicuramente meno immediato, lo concede il cantante francese Oscar Anton – che lo scorso febbraio, appena ventiquattrenne, aveva raggiunto la vetta della Shazam Discovery Italia con la sua hit “Bye bye”. Nel film, seduto su un marciepiedi di Parigi munito solo di chitarra, Anton esegue un altro dei suoi brani, “Ophelie”, contenuto nell’album “Home of sanity” e parte integrante della colonna sonora di “Ancora più bello”; non a caso il videoclip ufficiale, diretto da lui stesso insieme a Evan Sanchez, vede la partecipazione di Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare.