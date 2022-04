“Animali fantastici – I segreti di Silente”: trama, cast e trailer

Il film “di mezzo” di una serie è destinato a lasciare gli spettatori con l’amaro in bocca: la storia non è una novità e non arriva alla conclusione, lasciata evidentemente per gli ultimi capitoli. "Animali Fantastici 3" non fa eccezione alla regola. Pur non essendo per niente un brutto film, non riesce a stupire come il primo, che ha mostrato il “nuovo” mondo della Rowling con i personaggi inediti e non “chiude” nessuna trama o sottotrama. Anzi, è anche abbastanza avaro di evoluzioni particolarmente significative della storia, visto che grossomodo il rapporto Silente – Grindelwald è già noto dal secondo capitolo. Difficile considerarlo all’altezza dei magnifici sette capitoli di "Harry Potter", ma riesce a essere migliore del secondo "Animali Fantastici", oltre a essere un gradevole tuffo nel mondo di maghi, babbani e creature arcane.