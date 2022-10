“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”: il trailer

Le prime immagini del nuovo cinecomic Marvel mostrano anche due novità del cast Cecilia Uzzo







Che "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" avrebbe inaugurato la Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel si sapeva, ma solo nel primo trailer ufficiale iniziamo a vedere il regno quantico cui fa riferimento il titolo. Atteso nelle sale italiane per il 15 febbraio 2023, il film vede protagonisti Ant-Man e The Wasp, rispettivamente interpretati da Paul Rudd ed Evangeline Lilly, risucchiati un universo in miniatura non certo privo di pericoli.

La trama

Nel terzo film dedicato ad Ant-Man, i supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne, la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il cast e i nuovi personaggi

Molti interpreti tornano nei loro ruoli principali, a cominciare da Paul Rudd ed Evangeline Lilly, cioè Scott Lang/ Ant-Man e Hope Van Dyne/ The Wasp. Con loro ritroviamo naturalmente anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, storici interpreti di Hank Pym e Janet Van Dyne, ovvero Ant-Man e Wasp originali. Kathryn Newton debutta invece nell'MCU, al posto di Abby Ryder Forston, nei panni di Cassie Lang, la figlia di Ant-Man che, dalle indiscrezioni, dovrebbe acquisire un ruolo progressivamente più centrale nella saga, a partire da questo film.

Nel cast ci sono altre due novità clamorose: Bill Murray nei panni del misterioso Krylar e Jonathan Majors (recentemente antagonista di "Creed 3") che invece interpreta Kang il Conquistatore, già apparso in un episodio della serie tv "Loki" e che sarà tra i personaggi principali del prossimo film "Avengers: The Kang Dynasty", previsto per il 2025, quindi nella Fase 6 secondo il nuovo calendario delle uscite dell’Universo Cinematografico Marvel.

Il trailer