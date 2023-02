“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”: sempre più piccolo sempre più grande

Il viaggio allucinante nel mondo subatomico dove si annida il nuovo nemico degli Avengers "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" Paolo Paglianti







Nel primo “Ant-Man” (classe 2015) avevamo conosciuto il super-eroe più piccolo del Pantheon Marvel, capace di miniaturizzarsi e colpire fortissimo i nemici cogliendoli di sorpresa. Nel secondo film dell’uomo-formica, “Ant-Man and the Wasp” (2018), avevamo scoperto che poteva anche diventare molto, molto grande e usare pullman come stuzzicadenti.

Ant-Man torna con il suo terzo film, “Quantumania”, e si prepara a un viaggio davvero mai visto prima.

Il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dove eravamo rimasti

Prima di andare al cinema, urge un piccolo ripasso. Quando Thanos schioccò le dita (vi ricordate? Parliamo dei tempi di “Endgame”) Ant-Man rimaneva bloccato nel mondo subatomico, perché la famiglia Pym veniva smaterializzata dallo schiocco e nessuno poteva tirarlo fuori dal regno del minuscolo. Naturalmente, tutto è tornato a posto dopo che gli Avengers hanno rimediato alle azioni di Thanos e ora ritroviamo Ant-Man che vive felice a San Francisco, sempre in compagnia di Hope (la sua dolce metà, nonché la supereroina Wasp), Henry Pym (il papà scienziato che ha inventato la tecnologia per viaggiare nel mondo quantico) e Janey Van Dyne (la mamma scienziata, che ha vissuto per decenni dispersa nel mondo quantico ed è tornata grazie all’intervento di Ant-Man e Wasp). C’è anche la figlia di Ant-Man, Cassie, che ormai è una teenager intraprendente che – è un vizio di famiglia – si cimenta in esperimenti con il mondo sub-atomico.

Proprio un suo esperimento andrà storto e porterà tutta la famiglia nel mondo dei quanti, che scopriremo un po’ diverso da quello visto finora, fatto solo di strani luccichii e funghi enormi. In “Quantumania” i nostri eroi esploreranno una parte più ampia di questo bizzarro mini universo e incontreranno intere popolazioni in lotta con il tiranno locale: Kang il Conquistatore. Lo abbiamo visto al termine della serie tv “Loki”, quando il fratello di Thor era riuscito a distruggere l’ordinato sistema mono dimensionale della TVA, creando il Multiverso.

Il cast

Il cast dei precedenti "Ant-Man" rimane invariato: l’uomo-formica è interpretato da Paul Rudd (“Ghostbusters: Legacy”, “Molto incinta”), mentre la sua compagna Wasp/Hope è Evangeline Lilly (“Lost”, “The Hurt Locker”). Papà scienziato, Herny Pym è Micheal Douglas, mentre mamma scienziata è Michelle Pfeiffer. La giovane Cassie è Kathryn Newton (“Bad Teacher”, “Supernatural”). Kang il Conquistatore è di nuovo interpretato da Jonathan Mayors (“Lovecraft Country”, “Devotion”) già visto in questo ruolo in “Loki”). C’è anche un piccolo cameo di Bill Murray. Al timone c’è sempre Peyton Reed, già regista dei primi due “Ant-Man”, mentre tra gli sceneggiatori segnaliamo Jeff Loveness, veterano di diversi episodi di “Rick and Morty”.

Perché vederlo

“Quantumania” è il primo film della nuova fase dei film Marvel: se la Fase 3 ha raccontato l’epica lotta degli Avengers per battere Thanos, la Fase quattro ha raccolto le fila del post “Endgame” e ha spiegato le genesi dei Multiversi, ora si entra nel vivo della battaglia contro Kang il Conquistatore. Il viaggio nel minuscolo mondo dei quanti si ispira all’immaginario visivo di film sci-fi come “Star Wars” e “Dune” e sebbene nelle sue due ore di durata non riesca ad approfondire a fondo i nuovi personaggi che incontreremo laggiù, in fondo al mondo subatomico, ci ha fatto vivere un’avventura molto originale e movimentata in un universo bizzarro e inedito, pervasa da uno humour tutto suo. Ricordatevi di aspettare in sala dopo la fine del film, perché ci sono ben due scene post-crediti.