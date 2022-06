Arriva a Natale il remake di “Da grande” con Luca e Paolo, Brignano e Ilenia Pastorelli

Ricordate il film del 1987 con Renato Pozzetto? Fausto Brizzi ha deciso di farne un remake Tiziana Lupi







Ricordate “Da grande”, il film del 1987 con Renato Pozzetto in cui un bambino, sentendosi trascurato dai genitori, esprime il desiderio di diventare adulto? Quel film è stato uno dei preferiti di Fausto Brizzi, che ora ha deciso di farne un remake. Lo ha scritto insieme a Franco Amurri (già regista di “Da grande”) e ne ha cambiato al plurale il titolo, diventato “Da grandi”, perché i bambini stavolta sono quattro: Marco, Tato, Serena e Leo, 9 anni a testa, amici inseparabili, ciascuno alle prese con la sensazione di essere trascurato.

A interpretarli, dopo che il desiderio di crescere in un istante si è avverato, sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ilenia Pastorelli ed Enrico Brignano. Le riprese si sono svolte a Roma (tra le location, le giostre del Luneur) e il set, che Sorrisi ha visitato, era sempre allegro e pieno di bambini: «Si fa meno fatica con loro che con gli adulti. E, comunque, mi ero già allenato con “Bla Bla Baby”» scherza Brizzi che da anni pensava a come riproporre la storia di “Da grande”. «L’unico modo era quello di passare da uno a quattro protagonisti per renderlo più vario. Tra l’altro loro litigano di continuo e questo rende il film ancora più divertente».

“Da grandi”, prodotto da Eagle Pictures, sarà nelle sale a Natale: «È un film per tutta la famiglia, sia i genitori sia i figli potranno ritrovarci qualcosa di sé» conclude Brizzi.