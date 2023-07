“Barbie”: che avventura avere una vita da bambola

Arriva l’attesissima pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling (e le canzoni di Dua Lipa) Margot Robbie interpreta l’iconica bambola Barbie ed è anche tra i produttori del film Paolo Fiorelli







Anche le bambole possono vivere profonde crisi esistenziali. È successo pure alla più bella e famosa di tutte: Barbie! Un giorno si accorge che qualcosa nel suo mondo dorato (anzi, per essere più precisi, rosa shocking) non va. E per risolvere il problema dovrà lasciare la sua amata Barbie Land, una strana terra a forma di cuore il cui nome si vede anche dal cielo, disegnato da case e strade. E avventurarsi, nientemeno, che nel mondo reale.

Finalmente arriva un film che aspettavamo da (quasi) 15 anni: “Barbie”. Infatti il progetto di portare l’iconica bambola sullo schermo è partito nel 2009 con la Universal Pictures. Poi, nel corso degli anni, la produzione è passata alla Sony Pictures e, nel 2018, alla Warner Bros. Candidate al ruolo di protagonista sono state anche Amy Schumer e Anne Hathaway. Ma tutto inutilmente. Finché nel 2019 la regista Greta Gerwig (già candidata a tre Oscar) ha riscritto la sceneggiatura insieme con l’estroso marito Noah Baumbach. E Margot Robbie, per la modica cifra di 12 milioni di dollari, ha accettato il ruolo di protagonista. Oltre che di co-produttrice. L’ultimo a entrare nel cast, poche settimane prima dell’inizio delle riprese, a marzo 2022, è stato Ryan Gosling nel ruolo di Ken, il fidanzato di Barbie.

Se l’attesa è stata lunga, in compenso i fan non troveranno una sola Barbie, ma tantissime, proprio come accade per il giocattolo: da Barbie Ginnasta (Kate McKinnon) a Barbie Presidente (Issa Rae), da Barbie Dottoressa (Hari Nef) a Barbie Scienziata (Emma Mackey). E c’è anche la cantante Dua Lipa, al suo esordio sullo schermo, nei panni di Barbie Sirena (ovviamente è cantato da lei il pezzo portante della colonna sonora).

«Qualunque cosa vi aspettiate, vi daremo qualcosa di completamente diverso» dice Margot Robbie. «Volevamo accontentare i fan ma anche sorprenderli». Poi l’attrice e produttrice loda la regista: «Per creare l’intesa giusta sul set ha anche organizzato dei pigiama party a casa sua. C’erano tutte le Barbie e un’atmosfera da ragazzine in festa...». E i Ken (anche loro sono tantissimi)? «Erano invitati a passare a salutare. Ma non potevano fermarsi a dormire».

A proposito di Ken: quando è apparso la prima volta sui social, il look biondo di Ryan Gosling è stato anche criticato. «Ero basito, gente che non ha mai pensato a Ken in vita sua si è infervorata a discutere dei miei vestiti» scherza l’attore. «Voglio dire, chi ha mai giocato solo con Ken? È un accessorio di Barbie, come l’auto o la borsetta! Per fortuna Margot e Greta mi hanno aiutato a tirare fuori la mia “Kenergia”. Sì, la chiamano proprio così».

C’è anche Will Ferrell che, nei panni del boss della Mattel (la vera azienda che produce le Barbie), ordina di «rimettere quella bambola nella scatola!» perché è spaventato dal caos che potrebbe scatenare la sua versione vivente: «Il film è allo stesso tempo un omaggio al prodotto e una scatenata satira del mondo patriarcale» dice l’attore.

In realtà Barbie è già stata protagonista di diversi film, ma erano tutti di animazione. Va ricordata anche la sua apparizione nella saga di “Toy Story”, dopo lunghissime trattative con la Mattel, sempre molto gelosa del marchio. Come dimostra anche la diatriba legale con gli Aqua, autori del brano “Barbie Girl” nel 1997. Questo invece è il primo film in “live action”, cioè con riprese dal vivo e attori in carne e ossa. Per loro la scenografa Sarah Greenwood (sei volte candidata all’Oscar) ha creato un mondo coloratissimo e plasticoso. Pare addirittura che sul set sia stata utilizzata così tanta vernice rosa da aver mandato in crisi il mercato del settore, avendo completamente esaurito le scorte mondiali (ma questa, onestamente, sembra più una trovata pubblicitaria...). Popolarissimo e verificabile da tutti è invece il “Barbie Selfie Generator” (sul sito web barbieselfie.ai) con cui tutti possono apparire sul poster del film.

Ma poi, perché proprio “Barbie”? In una sequenza che fa il verso a “2001: Odissea nello spazio”, Greta Gerwig ci ricorda come mai questo giocattolo è così speciale: è la prima bambola prodotta su larga scala per bambine, ma con le fattezze di un’adulta. La inventò nel 1959 Ruth Handler, la moglie di Elliot Handler, co-fondatore della Mattel. La donna ebbe l’idea dopo aver osservato la figlia Barbara giocare con i bambolotti. Un’intuizione che in 64 anni porterà a produrre più di un miliardo di bambole in oltre 150 Paesi. Ancora oggi, secondo Mattel, vengono vendute tre Barbie ogni secondo. E dopo l’uscita del film probabilmente diventeranno anche di più...