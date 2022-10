“Belle & Sebastien – Next generation”: un classico in versione 2022

Quattro anni dopo il terzo capitolo, la storia di Belle & Sebastien torna al cinema con una storia ambientata ai giorni nostri Redazione Sorrisi







La coppia di amici formata da un bambino e il suo cane mancava da qualche anno, ma adesso ritornano, in versione contemporanea. Si intitola, infatti, "Belle & Sebastien – Next generation" il film in arrivo nelle sale italiane il prossimo 17 novembre distribuito da Medusa Film per Notorious Pictures.

La saga "Belle & Sebastien"

"Belle & Sebastien – Next generation" è il quarto capitolo della saga cinematografica che ha scalato i box office di tutto il mondo tratta dai romanzi di Cécile Aubry. Oltre a trasposizioni televisive (anche animate), i libri della scrittrice francese sono stati adattati per il cinema nei film "Belle & Sebastien" (2013), "Belle & Sebastien – L'avventura continua" (2015), "Belle & Sebastien – Amici per sempre" (2018), tutti con protagonista l'attore bambino Félix Bossuet, nel ruolo di Sébastien.

La storia classica aggiornata ai giorni nostri

Nel nuovo film diretto da Pierre Coré ("Il fantastico viaggio di Margot e Marguerite", 2020), protagonista è Robinson Mensah Rouanet, che interpreta la storia di nuova generazione di Belle e Sebastien. Ambientato ai giorni nostri, "Belle & Sebastien – Next generation" (che in Italia sarà distribuito con il titolo "Belle & Sebastien – Di nuovo insieme") segue la storia di Sebastian, un bambino di oggi che si ritrova, suo malgrado, a trascorrere una noiosa estate in montagna. Lì incontrerà un meraviglioso un cane da montagna dei Pirenei con cui sviluppa un’incredibile amcizia.

La trama

Sebastien, 10 anni, trascorre a malincuore le vacanze in montagna con la nonna e la zia, dando una mano nell'ovile. Nulla di troppo entusiasmante per un ragazzo di città come lui. A rompere la monotonia delle sue giornate è l’incontro con Belle, un cane gigantesco e dolcissimo ma ingiustamente maltrattato dal suo padrone. Pronto a tutto pur di difendere e proteggere la sua nuova amica, Sebastien vivrà l'estate più emozionante della sua: tra incredibili avventure, scontri e grandi scoperte, cambierà non solo l’estate del ragazzo ma tutta la sua vita.

Il trailer