“Black Panther: Wakanda forever”: il trailer

Arriva il trailer di "Black Panther: Wakanda Forever" ad alzare le aspettative nei confronti del film, che approderà nelle sale italiane il prossimo 9 novembre e chiuderà la Fase 4 dell’MCU. Il sequel di "Black Panther", primo cinecomic a concorrere nella categoria Miglior film nei premi Oscar, è atteso da anni, soprattutto dopo la morte prematura del suo protagonista Chadwick Boseman, avvenuta nell’agosto 2020. Proprio la scomparsa improvvisa dell’attore ha condizionato lo sviluppo di "Black Panther: Wakanda Forever": privato del suo protagonista, come può proseguire la storia?

La trama di "Black Panther: Wakanda Forever"

La risposta avrebbe potuto essere nel primo trailer ufficiale del film, sempre scritto e diretto da Ryan Coogler. Il condizionale è d’obbligo, perché la clip fornisce anticipazioni che ingolosiscono ma non svelano cosa succederà in "Black Panther: Wakanda Forever". La trama, tuttavia, dimostra la connessione tra realtà e fiction: anche nel regno (fittizio) di Wakanda devono affrontare la morte del loro re e fronteggiare le minacce di altre potenze.

Il trailer di "Black Panther: Wakanda Forever"

Nel trailer si vede il “dio serpente piumato” Namor (interpretato da Tenoch Huerta), che dal suo regno subacqueo Talokan è determinato a conquistare la Terraferma, Wakanda in particolare. La regina madre Ramonda (Angela Bassett) assume un ruolo ancora più centrale nel governo di Wakanda, già minacciata da nemici pronti ad approfittare delle difese abbassate del paese in lutto. La clip svela anche una misteriosa figura femminile che potrebbe succedere a T’Challa: potrebbe essere la sorella Shuri (interpretata da Letitia Wright), ma non c’è ancora ufficialità.

Il cast tra ritorni e novità

Il sequel di "Black Panther" prevede il ritorno di tanti personaggi e interpreti noti nel primo film:

la Regina Ramonda (Angela Bassett);

Shuri (Letitia Wright), la sorella di T’Challa;

Okoye (Danai Gurira), la leader delle guerriere Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba);

Nakia (Lupita Nyong'o), spia delle War Dog e amore di T’Challa;

Everett Ross (Martin Freeman), agente della Cia alleato di Wakanda;

M'Baku (Winston Duke).

Nel nuovo film, tuttavia, ci sono anche delle novità, a cominciare da Tenoch Huerta "Narcos: Messico", che interpreta il nuovo nemico Namor. Con lui, entrano nel cast anche: