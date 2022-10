“Bones and all”, il nuovo trailer

Il nuovo film di Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet e Taylor Russell, è una storia d'amore a tinte horror "Bones and all" Cecilia Uzzo







Con un nuovo trailer prosegue il conto alla rovescia per l’uscita di "Bones and all" che sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 23 novembre. Il film, ultima opera di Luca Guadagnino, era in concorso alla 79°esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Argento per la Regia. Alla protagonista Taylor Russell è andato il Premio Marcello Mastroianni per la Migliore attrice emergente.

Il regista italiano ha richiamato con sé Timothée Chalamet, che è tornato a lavorare con Guadagnino dopo "Chiamami col tuo nome". L’attore, ormai lanciatissimo nell’Olimpo delle star, è il co-protagonista di questo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, in Italia pubblicato da Panini Books nel 2015 con il titolo "Fino all’osso". Il film è stato scritto dallo storico collaboratore del regista, David Kajganich, insieme hanno già lavorato a "Suspiria" e "A bigger splash".

"Bones and All", un film d’amore a tinte forti

Il film è una storia d'amore dalle tinte horror, dal momento che i personaggi principali condividono la stessa tendenza al cannibalismo. La pellicola non dovrebbe però risultare troppo estrema per gli spettatori: come ha assicurato lo stesso regista, la versione finale di "Bones and All" è meno cruenta di quello che era nelle intenzioni iniziali.

Il trailer ufficiale

La trama di "Bones and all"

Il film è la storia di un primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo. I due intraprenderanno un’odissea di centinaia di chilometri lungo l’America di Ronald Reagan, tra passaggi segreti, botole e stradine di provincia. Ma per quanto ci provino, qualunque strada non farà che portarli indietro ai loro terribili trascorsi, sino al momento finale, che decreterà se il loro amore sarà realmente in grado di sopravvivere al loro essere “altro” rispetto al mondo che li circonda.

Il cast

Nel cast, oltre ai protagonisti Taylor Russell e Timothée Chalamet, ci sono anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Il trailer esteso