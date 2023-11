“Casanova Opera Pop”, il musical di Red Canzian, sbarca al cinema

Dopo il successo teatrale sarà in sala il 27, 28 e 29 novembre Redazione Sorrisi







Lo spettacolo musicale “Casanova Opera Pop”, ideato, composto e prodotto da Red Canzian dei Pooh, dopo il successo teatrale con 88 repliche e oltre 100 mila spettatori, diventa anche un film: sarà al cinema il 27, 28 e 29 novembre.

Red, quando ha deciso di trasformare il suo “Casanova” in un film?

«A convincermi sono stati i messaggi delle persone che mi chiedevano: “Perché non siete venuti a Catania, a Cagliari, a Reggio Calabria...” e così via. Eppure abbiamo fatto 88 repliche».

Dove lo avete girato?

«Abbiamo ripreso lo spettacolo al Politeama Rossetti di Trieste. Ne è uscito un film di due ore».

In questo ha coinvolto la sua famiglia?

«Certo, mi sostengono in tutto! Mia moglie Bea (Beatrice Niederwieser, ndr) è la direttrice dei lavori, mia figlia Chiara ha fatto da assistente alla regia e vocal coach agli interpreti e Phil (Mer, che ora suona la batteria con i Pooh, ndr), il figlio di Bea che conosco fin da piccolissimo, ha curato gli arrangiamenti per l’orchestra di 60 elementi».