05 Dicembre 2019 | 15:58 di Redazione Sorrisi

Cena con delitto

Attori: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer

Genere: Giallo

Durata: 130’

Regista: Rian Johnson

Girare un giallo in stile Agatha Christie era da anni il sogno di Rian Johnson, che però ha dovuto aspettare perché nel 2017 è stato chiamato a dirigere “Star Wars: gli ultimi Jedi”. Dopo l’ultimo ciak, però, Johnson ha subito ripreso il progetto: riunendo un super cast capitanato da Daniel Craig, racconta la storia di una famiglia rassicurante... come un nido di vipere. La morte del patriarca Benoît (Christopher Plummer), fatta passare per suicidio, non convince nessuno, anche perché emergono rancori e complotti da far accapponare la pelle. Per gli amanti del genere, una chicca davvero imperdibile.

Dal 5 dicembre



L’inganno perfetto

Attori: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey

Genere: Thriller

Durata: 110’

Regista: Bill Condon



L’esperto truffatore Roy Courtnay (Ian McKellen), abilissimo nel raggirare le sue vittime dopo averle circuite, incontra la ricca Betty McLeish (Helen Mirren) e si convince di poter realizzare con facilità l’ennesimo colpo. La donna però è un osso duro, e come se non bastasse tra lei e Roy nasce un sentimento. Spettacolo garantito con due grandi attori.

Dal 5 dicembre



Qualcosa di meraviglioso

Attori: Ahmed Assad, Gérard Depardieu

Genere: Drammatico

Durata: 107’

Regista: P. Martin-Laval



La storia vera di fahim (Ahmed Assad), un bimbo scappato con il padre dal Bangladesh: giunto a Parigi, però, si vede negare il diritto d’asilo. Lo salverà un maestro di scacchi (Gérard Depardieu) che intuirà il suo prodigioso talento.

Dal 5 dicembre



E ci sono anche

L’immortale

Marco D’Amore dirige e interpreta il film che racconta dal principio la storia di Ciro Di Marzio, personaggio della serie tv “Gomorra”.

Dal 5 dicembre



Lontano lontano

Tre 70enni romani, stanchi della loro triste routine, vorrebbero iniziare una nuova vita, ma... Dirige Gianni Di Gregorio (“Pranzo di Ferragosto”).

Dal 5 dicembre



Un sogno per papà

Per rendere fiero il suo papà burbero e distratto, un bimbo francese cerca di diventare un asso del calcio in Inghilterra. Il loro viaggio verso Londra darà senso a tutto.

Dal 5 dicembre