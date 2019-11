Foto: Antonio Albanese in "Cetto c’è, senzadubbiamente"

21 Novembre 2019 | 12:02 di Redazione Sorrisi

Cetto c’è, senzadubbiamente

Attori: Antonio Albanese, Caterina Shulha, Lorenza Indovina, Maria Rosaria Russo

Genere: Commedia

Durata: 98’

Regista: Giulio Manfredonia



Guarda chi si rivede. Cetto La Qualunque, re dei buzzurri e dei truffatori, creato e interpretato da Antonio Albanese, torna sul grande schermo a otto anni di distanza dall’esordio (“Qualunquemente”). Lo ritroviamo di ritorno dalla Germania (dove ha lanciato una catena di ristoranti e pizzerie) diretto nell’amata Calabria, al capezzale della zia che lo ha cresciuto. Da lei Cetto riceve una rivelazione sbalorditiva: il suo vero padre era un principe. Inebriato dalla scoperta, l’ex sindaco perde definitivamente la testa e progetta la nascita del Regno delle due Calabrie. Provate un po’ a indovinare chi dovrebbe esserne il sovrano...

Dal 21 novembre



L’ufficiale e la spia

Attori: Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric

Genere: Biografico

Durata: 126’

Regista: Roman Polanski



Roman Polanski ripercorre la storia angosciante di Alfred Dreyfus (Louis Garrel, a destra), l’ufficiale francese accusato di spionaggio a favore della Germania nel 1894. Degradato e deportato in una colonia penale, verrà riabilitato anche grazie alle indagini del colonnello Georges Picquart (Jean Dujardin).

Dal 21 novembre



Aspromonte - La terra degli ultimi

Attori: Marcello Fonte

Genere: Drammatico

Durata: 89’

Regista: Mimmo Calopresti



Negli anni 50 in Calabria gli abitanti di un paesino decidono di costruire una strada per collegarsi alla “civiltà”, ma non tutti sono d’accordo. Con Marcello Fonte, Sergio Rubini e Valeria Bruni Tedeschi.

Dal 21 novembre



E ci sono anche

"Light of my life"

Dopo che una misteriosa malattia ha decimato l’umanità, colpendo soprattutto le donne, un uomo (Casey Affleck) si rifugia tra i boschi per proteggere la vita della figlioletta.

Dal 21 novembre



"Countdown"

Una ragazza scarica sul cellulare un’applicazione che rivela a chi la consulta la data della morte. Scopre così che le restano solo tre giorni di vita: e se fosse tutto vero?

Dal 21 novembre



"Ploi"

Un film d’animazione che racconta le avventure di un simpatico e coraggioso pulcino.

Dal 21 novembre