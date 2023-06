“Challengers”: il trailer del nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya

L'attrice interpreta un ex campionessa di tennis al centro di un triangolo amoroso Cecilia Uzzo







Una commedia, ma anche dramma sportivo: quello che è certo di "Challengers", il nuovo film di Luca Guadagnino è l’ambientazione nel mondo del tennis. Altra certezza: al centro della storia con protagonista Zendaya c’è un triangolo amoroso, che coinvolge l’attrice insieme a Mike Faist (“West Side Story”) e Josh O’Connor (“The Crown”).

La sceneggiatura è opera di Justin Kuritzkes (“Ticklish”), mentre la colonna sonora è stata composta da Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails, con cui il regista aveva già lavorato in “Bones and All”. "Challengers" è prodotto da Amy Pascal ("Spider-Man: No Way Home") e dallo stesso Luca Guadagnino che molto probabilmente presenterà il film alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2023, prima di distribuirla al cinema a settembre nelle sale italiane. Per il regista sarebbe il secondo anno di filma al Festival del cinema, dopo "Bones and all" con Timothée Chalamet, che peraltro è co-protagonista di "Dune" con la stessa Zendaya. L’attrice si è preparata al ruolo per tre mesi con l’allenatore di tennis professionista ed ex-giocatore Brad Gilbert, coinvolto anche come consulente del film.

La trama

Tashi Duncan è un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, la sua strategia per la redenzione del marito Art prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il trailer