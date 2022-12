Che ci fa Tiberio Timperi in un film?

Parla il conduttore, nel cast di “I migliori giorni" Tiberio Timperi e Claudia Gerini in una scena de "I migliori giorni" Antonella Silvestri







Dopo il film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi, in cui interpretava se stesso, Tiberio Timperi torna di nuovo al cinema con un piccolo ruolo in “I migliori giorni” diretto da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che arriverà nelle sale dal 1° gennaio.

Tiberio, com’è stato tornare sul set di un film?

«Un bel giorno mi ha chiamato Massimiliano Bruno per chiedere se ero disponibile a recitare in uno dei quattro episodi che compongono il film. Non gli ho lasciato nemmeno il tempo di finire che già avevo detto di sì, ho subito pensato alla grande opportunità che mi stava offrendo. È stata un’esperienza straordinaria, non capita tutti i giorni di trovarsi al fianco di due attori straordinari come Claudia Gerini e Stefano Fresi».

Qual è il suo personaggio?

«Un conduttore tv, Martino, un uomo viscido e vigliacco che non prende posizioni. Molto, molto distante da me per mentalità e temperamento».

Ci racconta un aneddoto dal set?

«Mi ero portato la macchinetta per il caffè elettrica e a un certo punto sulla porta del mio camerino era stata messa la scritta: “Bar Timperi: caffè buoni, caffè veri”. Un giorno ho fatto arrivare i maritozzi con la panna. Lascio immaginare la gioia…».

Le piacerebbe recitare ancora?

«Sì, l’ho sempre detto. Purtroppo il problema è far superare la rigidità mentale a chi non mi vede come attore. Preconcetti che in America non esistono… E infatti ho preso parte anche alla serie tv con Lillo che arriverà su Prime Video il 5 gennaio».