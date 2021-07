“Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”: trama, cast e trailer

Il secondo capitolo della commedia di Riccardo Milani. Tornano i protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi, ma ci sono anch Sarah Felberbaum e Luca Argentero Antonio Albanese e Paola Cortellesi in "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto" Credit: © Vision Distribution Redazione Sorrisi







Preparatevi a tornare a Coccia di Morto, arriva al cinema il 26 agosto il secondo capitolo della commedia diretta da Riccardo Milani con protagoniti Antonio Albanese e Paola Cortellesi: “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccio di Morto”.

Giovanni e Monica si ritrovano ancora una volta insieme, tre anni dopo, questa volta si aggiungono al cast anche Sarah Felberbaum e Luca Argentero nei panni di un prete.

La trama

Tre anni dopo, Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, mentre a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”. Chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto, lui ora è legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum) e impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, riesce a far commutare la detenzione, facendola lavorare nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero). È così che le loro vite si intrecciano nuovamente, ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e mille guai, tra i due sembra nascere una vera storia d’amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio (Claudio Amendola), Luce (Sonia Bergamasco) e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l’impensabile…

Il cast

Nel cast, insieme a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola e si aggiungono Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Il trailer