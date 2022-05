“Con chi viaggi”: al cinema con Rovazzi, Lillo e la Mastronardi. Trama e trailer

Un viaggio avventuroso tra segreti, risate e colpi di scena Redazione Sorrisi







Torna sul grande schermo Fabio Rovazzi, sarà protagoinsta di “Con chi viaggi”, il nuovo film dei YouNuts! atteso al cinema per tre serate evento: il 23, 24 e 25 maggio. Insieme a lui nel cast troviamo Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi.

Dopo “Il vegetale” del 2018, in cui interpretava se stesso, ora veste i panni di Michele. Il film racconta del suo incontro, tramite un app di car-sharing, con tre sconosciuti: Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Sarà un viaggio avventuroso tra segreti, risate e colpi di scena che cambieranno per sempre le loro vite.

«Sono felicissimo che questa esperienza sia in dirittura d’arrivo perchè sono curioso di vedere quale sarà la reazione del pubblico a questo film; per me è stata una grande avventura e un grande onore aver lavorato con personaggi del calibro di Lillo, Alessandra e Michela» ha dichiarato Rovazzi.

«La trama è assolutamente innovativa e diversa da ciò a cui siamo abituati di solito, anche per merito dei due registi super giovani e all’inizio della loro carriera nel mondo del cinema che hanno una visione artistica molto vicina alla mia. Mi auguro che questo film possa essere occasione di divertimento come lo è stato per noi realizzarlo!»

Trailer

Trama

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.