“Deadpool & Wolverine”: il primo trailer. Cosa vedremo nel film dal 24 luglio al cinema

L'eroe più folle del mondo Marvel incontra il mutante dagli artigli in adamantio Alessandro Alicandri







Sono passati sei anni dall'ultimo film dedicato all'eroe Marvel più scorretto e divertente del mondo Marvel. Durante il Super Bowl di questa domenica, è stato mostrato il trailer di "Deadpool & Wolverine", fondamentale perché vede il ritorno di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool e Hugh Jackman nei panni di Wolverine, l'eroe mutante con capacità di guarigione istantanea e i suoi inconfondibili artigli in adamantio.Nella locandina del film, le due maschere sono rappresentate come i classici gioielli a cuore spezzato da portare per suggellare un amore inesauribile.

Il trailer del film nei cinema (e solo al cinema) dal 24 luglio mostra un pezzo del multiverso che abbiamo già intravisto nella seconda stagione di "Loki" e della Time Variance Authority, l'organizzazione che può operare cambiamenti sostanziali sulle linee temporali. In questo scenario si aggiunge Phil Coulson, celebre agente a capo dello S.H.I.E.L.D che mostra un nuovo scenario di vita per l'eroe che si auto-definisce, con la sua ironia inconfondibile, "Il Gesù della Marvel". Da qui partono le vicende rocambolesche, d'azione pura e divertentissime dell'eroe.

L'attesa è fortissima, anche perché i due primi film hanno avuto incassi molto importanti, anche in Italia. Il primo Deadpool ha incassato 7,3 milioni di euro. Il secondo 7,1. La regia è di Shawn Levy, diventato celebre nel mondo per i film "Una notte al museo" e per aver curato regia e produzione di "Stranger Things". All'interno del film non mancheranno battute che parlano direttamente al pubblico ed è già trapelata una citazione a Star Wars, con tanto di riferimento ad una scena iconica di uno Jedi. Ma questa è senza dubbio la punta dell'iceberg di un film che sarà imperdibile.