“Diabolik 2”: il sequel con Giacomo Gianniotti è “Ginko all’attacco!”

Il trailer anticipa il nuovo film con protagonista Giacomo Gianniotti e Monica Bellucci nel cast Cecilia Uzzo







Diabolik sta per tornare: è stato pubblicato dalla 01 Distribution il trailer ufficiale di "Diabolik – Ginko all'attacco!", secondo capitolo della saga cinematografica dei Manetti bros. Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane il 17 novembre, a meno di un anno dal primo capitolo, che aveva collezionato nomination tra David di Donatello e Nastri d’Argento, aggiudicandosi in entrambi i casi il premio per la Migliore canzone originale per "La profondità degli abissi" di Manuel Agnelli.

Le novità

Anche il secondo capitolo è diretto e scritto da Manetti bros., che ovviamente hanno tratto il soggetto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, autrici della saga a fumetti pubblicati da Astorina. In particolare, la pellicola è l’adattamento cinematografico del 16°esimo albo dell'omonimo fumetto "Ginko all'attacco". Le novità principali del sequel di "Diabolik" riguardano il cast, in cui Giacomo Gianniotti – noto al pubblico italiano per aver interpretato il dottor Andrew DeLuca nella serie televisiva "Grey's Anatomy" – ha “ereditato” il ruolo del protagonista da Luca Marinelli. Ritornano, invece, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, rispettivamente nei panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko. Altra novità è l’ingresso nel cast di Monica Bellucci, che interpreta Altea, «eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma».

Il trailer di "Diabolik – Ginko all'attacco!"