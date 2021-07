Disney, tutti i film in arrivo al cinema nel 2021

Tutte le novità targate Disney in arrivo al cinema (e in streaming) nei prossimi mesi "Jungle Cruise" Credit: © Disney Cecilia Uzzo







Film d'animazione, titoli Marvel e pellicole che spaziano dall'action all'horror, compreso il dramma storico. Sono davvero le tante le novità cinematografiche in arrivo distribuite da Walt Disney. In occasione della convention cinematografica "Ciné - Giornate di Cinema", Disney Italia ha presentato i film che arriveranno al cinema da luglio a dicembre 2021.



Sono state rivelate anche alcune anticipazioni relative ai titoli in arrivo nel 2022: "Assassinio sul Nilo", diretto e interpretato da Kenneth Branagh; i lungometraggi d’animazione Disney e Pixar "Red" e "Lightyear"; i film targati Marvel Studios "Doctor Strange in the multiverse of madness", "Thor: Love and Thunder", "Black Panther: Wakanda forever" e "The Marvels", oltre al nuovo film di "Indiana Jones" e al secondo capitolo di "Avatar".