“Divorzio a Las Vegas” e “Creators”: i film da guardare al cinema questa settimana

08 Ottobre 2020 | 11:55 di Redazione Sorrisi

Divorzio a Las Vegas

Attori: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Gian Marco Tognazzi, Grazia Schiavo

Genere: Commedia

Durata: 100’

Regista: Umberto Carteni



Elena e lorenzo hanno poco in comune. Lei (Andrea Delogu), bella e sicura di sé, è la classica manager di successo abituata a ottenere sempre quello che vuole. Lui (Giampaolo Morelli) invece è un tipo schivo e un po’ noioso che sbarca il lunario scrivendo discorsi e articoli per chiunque lo paghi. Il problema è che, quando sta per sposarsi con il ricchissimo Gianandrea (Gian Marco Tognazzi), Elena si rende conto che in realtà lei un marito già ce l’ha: è proprio Lorenzo, sposato 20 anni prima durante una vacanza studio in America, una sera che entrambi erano sotto l’effetto di allucinogeni. Non le resta che salire su un aereo con Lorenzo e volare a Las Vegas per divorziare: sembra tutto semplice, ma il viaggio riserverà molte sorprese...

Dall'8 ottobre



Creators

Attori: William Shatner, Gérard Depardieu

Genere: Fantascienza

Durata: 97’

Regista: Piergiuseppe Zaia



In un futuro indefinito l’Universo è controllato da un consiglio galattico composto da otto divinità, i “Creatori“, che devono fronteggiare una serie di minacce potenzialmente letali.

Dall'8 ottobre



Un divano a Tunisi

Attori: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura

Genere: Commedia

Durata: 88’

Regista: Manele Labidi



A 35 anni, dopo essersi laureata in Francia, Selma (Golshifteh Farahani) decide di tornare a Tunisi, sua città natale, per fare la psicanalista. L’accoglienza però non è incoraggiante...

Dall'8 ottobre



E ci sono anche

«Cosa ci faccio qui?» Se lo chiede Calogero che, dopo aver testimoniato contro un killer mafioso, deve lasciare la Sicilia per vivere sotto falso nome in un paesino friulano... Inizia così "Paradise" di Davide Del Degan nelle sale dall’8 ottobre.



Lo stesso giorno escono anche "Greenland" (con Gerard Butler alle prese con un grosso problema: un asteroide che minaccia la Terra) e "About endlessness", dramma ambientato nella Germania del 1942.



Il 5 ottobre arrivano due documentari: "La prima donna", dedicato a Emma Carelli, soprano e prima donna impresario d’Italia, e "L’uomo delfino": è la storia di Jacques Mayol, campione di apnea.



Solo dal 12 al 14, infine, si può vedere sul grande schermo "Il caso Pantani", che rievoca gli ultimi drammatici anni del grande ciclista romagnolo.