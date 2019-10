“Downton Abbey”, il film. Trama, trailer, cast e personaggi

24 Ottobre 2019 | 15:04 di Barbara Mosconi

Se si dà un’occhiata ai numeri non è difficile capire perché il film basato sulla serie tv “Downton Abbey” è tanto atteso: le sei stagioni sono state trasmesse in 190 Paesi (in Italia ha debuttato su Rete 4 l’11 dicembre 2011). Il film arriva nei cinema il 24 ottobre e nel cast il pubblico ritroverà tutti i protagonisti della serie (attualmente disponibile in streaming per gli abbonati alla piattaforma Prime Video).

Ma per scoprire le ragioni di questo fenomeno facciamo un passo indietro. Tutto nasce grazie al barone Julian Fellowes, premio Oscar per la sceneggiatura del film “Gosford Park”, diretto da Robert Altman nel 2002. Sir Fellowes, circa dieci anni fa, ha l’idea di una storia ambientata nei primi decenni del ‘900 nella residenza di una famiglia aristocratica inglese. In patria il successo è immediato. Anche gli Stati Uniti, a breve distanza, impazziscono, e di lì in poi il boom diventa globale.

Dopo i sette episodi della prima stagione ne sono stati realizzati altri 45 (divisi in cinque annate) che raccolgono valanghe di premi: in tutto 57 riconoscimenti, inclusi tre Golden Globe e 12 Emmy. Non a caso nel 2011 la serie è entrata nel Guinness dei primati: è il telefilm in lingua inglese ad avere ricevuto i voti più alti dalla critica internazionale.

Highclere Castle, la residenza dove è stata girata la serie (e adesso pure il film), è diventata meta di culto per turisti che arrivano da tutto il mondo (alcuni organizzano tra le sue mura le proprie nozze). Infatti qui viveva Henry Herbert, settimo Conte di Carnarvon, famoso per essere stato l’esperto di cavalli della regina Elisabetta II dal 1969 al 2001. E la stessa sovrana talvolta era ospite del castello. Ma non è tutto.

Perché “Downton Abbey” in Inghilterra ha rilanciato costumi di altri tempi. Per esempio è tornata di moda la figura del maggiordomo (per chi può permetterselo!) e c’è stato un boom nelle vendite di abiti d’epoca, così come di liquori popolari a quei tempi, dallo sherry al porto. Da ultimo arriva in questi giorni in libreria “Il ricettario ufficiale” di Downton Abbey (ed. Panini Comics), che raccoglie oltre 100 ricette scovate dalla storica del cibo Annie Gray tra i piatti popolari dal 1912 e il 1926, gli anni in cui è ambientata la serie.

Trama

Foto: Highclere Castle, dove sono girati la serie e il film, si trova nell’Hampshire. Con i suoi 400 ettari di parco (progettati da Lancelot Brown), il castello è la residenza dei Conti di Carnarvon e della loro famiglia dal 1679

La visita del Re e della Regina d’Inghilterra porta scompiglio a Downton Abbey: tra mille pensieri e qualche incidente, Lady Mary si occupa dell’organizzazione dell’evento.

Trailer

Il cast e i personaggi

Anna Bates

Joanne Froggatt è Anna, la cameriera personale di Lady Mary, onesta e allo stesso tempo intrepida. È sposata con l’amato signor Bates

Charles Carson

Il maggiordomo Carson si era ritirato per una malattia. Ora viene richiamato per l’arrivo dei Reali. Ha il volto di Jim Carter.

Joseph Molesley

Kevin Doyle è il signor Molesley. Un tempo era nello staff dei servitori, ora fa l’insegnante.Monarchico convinto, torna in servizio solo in occasioni speciali.

John Bates

Brendan Coyle interpreta il signor Bates, il marito di Anna (vedi sopra) e valletto personale del Conte con cui aveva combattuto nella guerra

anglo-boera.

Thomas Barrow

Ogni storia ha il suo cattivo. Qui tocca a Robert James-Collier, ossia il valletto Thomas Barrow. Gay, viene promosso a maggiordomo dopo il ritiro di Carson.

Elsie Hughes

È la severa capo delle governanti. Intepretata da Phyllis Logan nella 6a stagione sposa il maggiordomo Carson.

I coniugi Crawley

Elizabeth McGovern e Hugh Bonneville sono Lady Cora e Lord Robert Crawley, Conte di Grantham. Sono a capo della famiglia. Lui gestisce le proprietà, lei dirige la casa.

Lady Bagshaw

Imelda Staunton è tra le nuove entrate del film: ha il ruolo di dama di corte della Regina.

Andrew Parker

Michael Fox è Andrew, uno dei valletti più giovani. Sogna di sposare Daisy.

Daisy Mason

Sophie McShera interpreta Daisy: era la sguattera, ora è aiuto cuoca.

Tom Branson

Allen Leech è Tom: aveva sposato la terza figlia dei Conti, poi morta.

Herbert Pelham

Harry Hadden-Paton è Herbert Pelham, detto Bertie, ricco Marchese di Hexham. Sposa Lady Edith il giorno di Capodanno del 1925.

Lady Edith

Laura Carmichael è la seconda figlia dei Crawley. Ribelle, è la madre di una bimba nata da una relazione extra matrimoniale. Dopo aver fatto

la giornalista, ha sposato Bertie.

Lady Violet

Maggie Smith è la Contessa Madre di Grantham, matriarca sagace e indomita della famiglia Crawley. È famosa per le sue battute taglienti.

Lady Mary

Michelle Dockery dà il volto alla figlia maggiore dei Crawley. Vedova di Matthew Crawley, si risposa con Henry Talbot.

Lucy Smith

Altra nuova entrata del film è Tuppence Middleton nei panni di Lucy, la cameriera personale (e figlia segreta) di Lady Bagshaw.

Henry Talbot

Matthew Goode è Henry Talbot, il secondo marito di Lady Mary: è un uomo d’affari ed ex pilota di corse.

Lady Isobel

Penelope Wilton è la cugina Isobel, Baronessa Merton. È la madre di Matthew, morto in un incidente stradale alla fine della 3a stagione.

Beryl Patmore

È la cuoca. Un po’ brontolona ma bonaria, è la regina indiscussa delle cucine. La interpreta un’irresistibile Lesley Nicol.