“Dune”: al cinema l’attesa versione di Villeneuve della saga di Herbert

Arriva nelle sale il 16 settembre il primo capitolo della saga di fantascienza con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson in una scena del film "Dune", al cinema dal 16 settembre. Valentina Barzaghi







Il primo capitolo di “Dune” arriva al cinema il 16 settembre. Tratto dalla saga letteraria di fantascienza di Frank Herbert, con tutta probabilità diventerà un nuovo atteso appuntamento in sala. È Denis Villeneuve, già regista di “Arrival” e “Blade Runner 2049”, a firmare il nuovo adattamento. Ci aveva già provato - in modo un filo più complicato - David Lynch nel 1984. Non ci è mai riuscito Alejandro Jodorowsky, per cui è rimasto il “film feticcio” mai realizzato (Frank Pavich ne ha parlato approfonditamente nel documentario “Jodorowsky’s Dune”). Nel cast ci sono, tra gli altri, Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac e Rebecca Ferguson.

La trama

“Dune” è ambientato in un futuro lontano. Il duca Leto Atreides accetta l’incarico da parte dell’Imperatore di gestire il pianeta Arrakis, conosciuto anche come Dune: un luogo desertico per la quasi totalità della sua superficie. Nonostante il clima talmente caldo da risultare potenzialmente letale, Arrakis è diventato uno dei pianeti più importanti della galassia per la presenza della “spezia”: una polvere estraibile dal terreno che viene utilizzata come carburante per i viaggi interspaziali. La famiglia degli Atreides - formata da Leto, la moglie Lady Jessica, appartenente al potente ordine matriarcale ed esoterico delle Bene Gesserit, e il figlio Paul - succede sul pianeta a quella degli Harkonnen, violenta e bellicosa, ma presto si rende conto di essere caduta vittima di un’imboscata. Gli abitanti di Arrakis sono i Fremen, la popolazione originaria della zona, caratterizzati da occhi blu quasi fosforescenti. I Fremen sono in attesa di un Mahdi, un salvatore, ovvero colui che riuscirà a restituire loro la libertà. Secondo leggenda, il Mahdi deve provenire da un altro pianeta ed essere figlio di una Bene Gesserit. L’arrivo di Paul su Arrakis riaccende per loro una speranza.

Il trailer

Il film di Villeneuve introduce lo spettatore al complesso mondo di Frank Herbert, permettendo anche a chi non ha letto i libri di raccapezzarsi tra casate, ambientazioni, personaggi e intreccio. A quel mondo il regista canadese offre però il suo personalissimo sguardo: la messa in scena regala picchi visivi talmente alti da lasciare soddisfatto anche il cinefilo più esigente.

Il cast

“Dune” è una nuova saga epica per tutti e un ottimo film di genere per tanti. Il cast ne è una conferma: Villeneuve rimane il più possibile fedele al lavoro di Herbert, ma lo apre anche al pubblico più giovane, scegliendo come interpreti principali Timothée Chalamet e Zendaya per i ruoli di Paul Atreides e Chani, guerriera Fremen che acquisterà sempre più importanza nell'evoluzione della storia. Insieme a loro troviamo Oscar Isaac nei panni di Leto Atreides, Rebecca Ferguson in quelli di Lady Jessica, Josh Brolin e Jason Momoa in quelli dei combattenti Atreides, Gurney e Duncan. Stellan Scarsgård è il Barone Vladimir, malefico leader Harkonnen. Javier Bardem è Stilgar, uno dei capi Fremen. Charlotte Rampling è la Reverenda Madre delle Bene Gesserit.

“Dune” è un film che parla di scoperte e racconta un classico viaggio dell’eroe (che per il momento è proprio all’inizio di quell’avventura che lo porterà alla rivelazione del suo sé più reale e profondo). Eppure è un’opera che invita a perdersi. Nei suoi spazi sconfinati, nella sua fotografia straordinaria, nei suoi personaggi così ben raccontati e interpretati, nei suoi tempi dilatati, non si obbliga a far accadere per forza qualcosa per intrattenere. Dura due ore e mezza, che volano.