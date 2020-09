“Dune”: trama, cast e trailer del film di Denis Villeneuve

10 Settembre 2020 | 10:45 di Giulia Ausani

Dopo una lunga attesa, la Warner Bros. ha finalmente pubblicato il primo trailer esteso di "Dune", adattamento diretto da Denis Villeneuve del celebre romanzo di fantascienza di Frank Herbert. Si tratta della seconda versione per il grande schermo dopo quella di David Lynch del 1984.

La trama

Il film racconta la storia del figlio di un nobile, Paul Atreides (Timothée Chalamet), a cui viene affidata l'amministrazione del pericoloso e inospitale pianeta Arrakis. Anche noto come Dune, il pianeta è l'unica fonte della merce più preziosa dell'universo: la Spezia, capace di sbloccare le potenzialità della mente umana e allungare la vita. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo sulla Spezia, solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il cast

Nel cast anche Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

“Dune” arriverà nelle sale prossimamente.

Il trailer