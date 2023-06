“Elio”: il teaser trailer del film Pixar ci porta nello spazio

Si basa su un equivoco di dimensioni davvero spaziali "Elio", il nuovo film d’animazione Disney-Pixar, che arriverà al cinema nel 2024. Racconta la storia di un ragazzino che viene scambiato per il leader della Terra da un’organizzazione interplanetaria. Si tratta del 28esimo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar, che a breve saranno in sala con il titolo del 2023, “Elemental” (dal 21 giugno).

Diretto da Adrian Molina (sceneggiatore e co-regista di “Coco”), "Elio" nella versione originale presenta un cast vocale composto dalle voci di America Ferrera nel ruolo della mamma di Elio, Olga; Jameela Jamil nel ruolo dell'ambasciatore Questa; Brad Garrett nel ruolo dell'ambasciatore Grigon e Yonas Kibreab nel ruolo del protagonista.

La trama

Elio è un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.

Il trailer