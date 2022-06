“Elvis”: al cinema il film sul Re del Rock’n’Roll

Il regista Baz Luhrmann firma la pellicola dedicata a Elvis Presley: tutte le anticipazioni e i dettagli sul film e sulla colonna sonora Austin Butler in "Elvis" Credit: © Warner Bros. Cecilia Uzzo







Arriva al cinema mercoledì 22 giugno "Elvis", con Austin Butler e Tom Hanks protagonisti del film dedicato al Re del Rock'n'Roll Elvis Presley. Il regista candidato all'Oscar (per "Moulin Rouge!", 2001) Baz Luhrmann dopo quasi dieci anni dal suo ultimo lavoro cinematografico ("Il grande Gatsby", 2013) torna alla regia per esplorare la vita del leggendario artista, dal suo esordio fino alla sua consacrazione, attraverso gli eccessi fino alla sua morte, avvenuta nel 1977.

Il regista australiano ha anche scritto la sceneggiatura, con Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, basandosi su una storia dello stesso Baz Luhrmann e Jeremy Doner.

Non il “solito biopic”

Stando alle dichiarazioni del regista, non si tratta di un classico film biografico, come era successo con il film su Elton John "Rocketman", anche la pellicola dedicata a Elvis Presley prende spunto da eventi reali, ma include molti elementi di fantasia: «Gran parte del film si basa su fatti reali, ma una parte del film rappresenta i sogni del Colonnello Tom Parker sotto morfina», ha detto Baz Luhrmann al CinemaComic di Las Vegas, qualche tempo prima della presentazione al Festival di Cannes. Il regista ha anticipato le possibili impressioni del pubblico: «Se avrete l'impressione di essere davanti ad una specie di film sui supereroi, avete ragione: Elvis è il primo, vero supereroe. Vola altissimo, poi trova la sua kryptonite e precipita rovinosamente. Da lì prende forma una bella e potente tragedia».

Il trailer

La trama

Come anticipato sopra, la storia di Elvis Presley viene raccontata in maniera rivistata, attraverso la prospettiva della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. Il film, che quindi segue il racconto di Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di 20 anni. Dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis: Priscilla Presley.

Il cast

Nel ruolo di Elvis Presley c’è Austin Butler, che ha raggiunto popolarità nel ruolo di Wil Ohmsford nella serie "The Shannara Chronicles" e che ha lavorato nel cinema con grandi registi, con Jim Jarmusch ne "I morti non muoiono" e Quentin Tarantino in "C'era una volta a... Hollywood". Il due volte premio Oscar Tom Hanks interpreta invece il manager della star, Tom Parker.

Austin Butler e Tom Hanks nel film "Elvis" Credit: © Warner Bros.

Nel cast ci sono tante altre stelle del cinema e del teatro, come Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys, Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon, mentre Olivia DeJonge interpreta Priscilla. Luke Bracey interpreta Jerry Schilling; Natasha Bassett è Dixie Locke; David Wenham Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. interpreta B.B. King; Xavier Samuel veste i panni di Scotty Moore, e Kodi Smit-McPhee quelli di Jimmie Rodgers Snow.

Completano il cast Dacre Montgomery ("Stranger Things") nei panni del regista televisivo Steve Binder, al fianco degli attori australiani Leon Ford nei panni di Tom Diskin e Kate Mulvany in quelli di Marion Keisker. Gareth Davies è Bones Howe, Charles Grounds Billy Smith, Josh McConville interpreta Sam Phillips, e Adam Dunn veste i panni di Bill Black.

Per ritrarre le altre icone della musica del film, il regista Luhrmann ha scelto la cantautrice Yola come Sister Rosetta Tharpe; il modello Alton Mason come Little Richard; il texano di Austin Gary Clark Jr. come Arthur Crudup e l'artista Shonka Dukureh come Willie Mae "Big Mama" Thornton.

La colonna sonora

Due giorni dopo l’uscita del film in sala, venerdì 24 giugno verrà pubblicata anche la colonna sonora originale di "Elvis". Un ricco omaggio all’ampia produzione di Elvis Presley degli Anni 50, 60 e 70 e omaggia l’artista ricordandone le diverse influenze musicali e l'impatto che ha avuto sui più grandi artisti contemporanei. Tanti, tantissimi sono gli artisti internazionali che hanno partecipato al disco, che mescola brani interpretati dallo stesso Elvis con cover e remix, a partire dalla versione dei Måneskin di "If I Can Dream".

Nella colonna sonora sono presenti anche Eminem & CeeLo Green con "The King and I", una versione dell’attore protagonista Austin Butler di "Trouble"; Kacey Musgraves con "Can't Help Falling In Love" e "Vegas" di Doja Cat (che contiene un sample di "Hound Dog"). Ancora, nella lunga lista di artisti, ci sono Jack White, Stevie Nicks, TameAnn Nesby, Alton Mason, Chris Isaak, Denzel Curry, Gary Clark Jr., Lenesha Randolph, Jazmine Sullivan, Kodi Smith-McPhee, Lese Greene, Nardo Wick, Paravi, Pnau, Rufus Thomas, Shonka Dukureh, Swae Lee & Diplo, Yola.

La tracklist della colonna sonora

1. Suspicious Minds (Vocal Intro) – Elvis Presley

2. Also Sprach Zarathustra/An American Trilogy – Elvis Presley

3. Vegas – Doja Cat

4. The King and I – Eminem & CeeLo Green

5. Tupelo Shuffle – Swae Lee & Diplo

6. I Got A Feelin’ In My Body – Elvis Presley & Stuart Price

7. Craw-Fever – Elvis Presley

8. Don’t Fly Away (PNAU Remix) – Elvis Presley & PNAU

9. Can’t Help Falling in Love – Kacey Musgraves

10. Product of the Ghetto – Nardo Wick

11. If I Can Dream – Måneskin

12. Cotton Candy Land – Stevie Nicks & Chris Isaak

13. Baby, Let’s Play House – Austin Butler

14. I’m Coming Home (Film Mix) – Elvis Presley

15. Hound Dog – Shonka Dukureh

16. Tutti Frutti – Les Greene

17. Strange Things Are Happening Every Day – Yola

18. Hound Dog – Austin Butler

19. Let It All Hang Out – Denzel Curry

20. Trouble – Austin Butler

21. I Got A Feelin’ In My Body – Lenesha Randolph

22. Edge of Reality (Tame Impala Remix) – Elvis Presley & Tame Impala

23. Summer Kisses / In My Body – Elvis Presley

24. ’68 Comeback Special (Medley) – Elvis Presley

25. Sometimes I Feel Like A Motherless Child – Jazmine Sullivan

26. If I Can Dream (Stereo Mix) – Elvis Presley

27. Any Day Now – Elvis Presley

28. Power of My Love – Elvis Presley & Jack White

29. Vegas Rehearsal / That’s All Right – Austin Butler & Elvis Presley

30. Suspicious Minds – Elvis Presley

31. Polk Salad Annie (Film Mix) – Elvis Presley

32. Burning Love (Film Mix) – Elvis Presley

33. It’s Only Love – Elvis Presley

34. Suspicious Minds – Paravi

35. In the Ghetto (World Turns Remix) – Elvis Presley & Nardo Wick

36. Unchained Melody (Live at Ann Arbor, MI) – Elvis Presley