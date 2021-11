“Encanto”: trama e trailer del film Disney

Una protagonista apparentemente ordinaria ci guida fra le stanze incantate di una casa colombiana. Con le voci di Alvaro Soler, Luca Zingaretti e Diana Del Bufalo La famiglia Madrigal al completo nel nuovo film Disney “Encanto”. Credit: © 2021 Disney Luca Fontò







Non uno o due protagonisti, ma una famiglia intera, le cui generazioni convivono nella stessa casa: è questo il punto di partenza di “Encanto”. Il 60° lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios, preceduto dal corto “Far from the tree”, arriverà sugli schermi italiani mercoledì 24 novembre.

Un film che sottolinea l'importanza del proprio albero genealogico e che esplora per la quinta volta la cultura dell'America Latina (dopo “Saludos Amigos”, “I tre caballeros”, “Le follie dell'imperatore” e “Coco”): nello specifico, il realismo magico della tradizione colombiana, con espliciti riferimenti a “Cent'anni di solitudine”di Gabriel García Márquez, scrittore cataquero premiato col Nobel nel 1982.

La protagonista Mirabel Madrigal, la prima “Disney Princess” a indossare gli occhiali da vista, va ad aggiungersi all'elenco delle nuove eroine dei Classici Disney, che già quest'anno aveva visto la guerriera del Sud-est asiatico Raya, nel film “Raya e l'ultimo drago” uscito lo scorso marzo su Disney+. Erano infatti due anni esatti che i Walt Disney Studios mancavano dal grande schermo. L'ultimo lungometraggio presentato in sala era stato “Frozen II – Il segreto di Arandelle” che alla fine del 2019 aveva battuto (quasi) tutti i record di incassi, tradotto in 46 lingue, è diventato il secondo film d'animazione più visto di sempre, con un incasso intorno al miliardo e mezzo di dollari.

Il trailer

La trama

Quella dei Madrigal è una famiglia straordinaria, che vive in una magica casa tra le montagne della Colombia, un luogo meraviglioso chiamato Encanto. Sotto la guida di Abuela Alma, ogni membro della dinastia, al compimento dei cinque anni, ha ricevuto da Encanto un potere unico, capace di aiutare l’intero villaggio: per Luisa la super-forza, per Camilo la capacità di cambiare aspetto, per Julieta il potere di guarire… Ognuno, tranne Mirabel. Eppure, questa ragazza apparentemente ordinaria è l’unica ad accorgersi che la magia che circonda Encanto sta per estinguersi e decide di fare tutto il possibile per salvare la casa e la sua famiglia.

Mirabel davanti alla magica casa della famiglia Madrigal. Credit: © 2021 Disney

Gli autori

Il film è diretto dai registi di “Zootropolis” Jared Bush e Byron Howard e vanta otto canzoni originali scritte e composte da Lin-Manuel Miranda, già candidato all’oscar per il brano di “Oceania” e vincitore dell’Emmy, del Grammy e del Tony Award grazie al suo celeberrimo “Hamilton”. Per restare fedeli alla musica, alla diversità e alla cultura della Colombia, gli autori sono partiti alla volta del Paese in collaborazione con il Colombian Cultural Trust – un'associazione di esperti di antropologia, botanica, armonia, lingua e architettura colombiane. Ha contribuito alla realizzazione del film anche Familia, un gruppo di dipendenti di origine latinoamericana interni agli studi Disney, che ha condiviso il proprio punto di vista e le proprie esperienze personali. «L’America Latina è una combinazione di patrimoni culturali differenti: la cultura indigena, la cultura africana e la cultura europea» ha raccontato Jared Bush «la Colombia è considerata il crocevia dell’America Latina e volevamo rispecchiare questo concetto all’interno di un solo nucleo familiare, la famiglia Madrigal».

Il piccolo Antonio, cugino di Mirabel. Credit: © 2021 Disney

Le voci italiane

Nella versione italiana del film prestano le proprie voci il cantautore e musicista Alvaro Soler (nel ruolo di Camilo, il cugino di Mirabel con il potere di cambiare il proprio aspetto per trasformarsi in chiunque voglia); l’attore e regista Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro; l’attrice e cantante Diana Del Bufalo in quello di Isabela, sorella di Mirabel, praticamente perfetta e con la magica abilità di far crescere le piante e far sbocciare i fiori; e infine l’attrice colombiana Angie Cepeda in quelli di Julieta, la mamma di Mirabel con il potere di guarire. Alvaro Soler interpreta inoltre il brano dei titoli di coda, che originariamente è affidato al cantautore e attore Carlos Vives, 17 volte vincitore del Grammy e del Latin Grammy.