Esce al cinema “La guerra dei nonni” con Vincenzo Salemme e Max Tortora

Si fa presto a dire “nonno”. Perché in questa categoria possono rientrare caratteri agli antipodi, come dimostrano Vincenzo Salemme e Max Tortora in un film che lo spiega fin dal titolo: “La guerra dei nonni”. Infatti, quando Tom (Tortora) e Gerri (Salemme) si ritrovano a dover prendersi cura insieme dei loro nipotini, le divergenze emergeranno in modo... esplosivo.

Nel film sembrate riassumere due modi diversi, anzi diciamo opposti, di fare il nonno.

Salemme: «Io sono il “nonno istituzionale” e se volete un po’ alla vecchia maniera: mi hanno dato questo incarico e ne sono felice. Faccio il restauratore di mobili antichi... e di legami affettivi. Poi arriva questo intruso che mi fa paura, con un fascino da giramondo che mi posso solo sognare e minaccia di portarmi via l’affetto dei bambini. E allora sarà guerra!».

Tortora: «Io sono il casinista, quello che si gode la vita e viene da mille viaggi e avventure... Però sotto sotto invidio la stabilità dell’altro».

Come deve essere il nonno ideale?

Tortora: «La prima cosa è avere tempo per i ragazzi. Perché il tempo è la vera ricchezza. E oggi i genitori non ce l’hanno, ahimè».

Salemme: «Deve essere sempre sincero. Non come me che nel film, per impressionare i bambini e riconquistarli, mi vesto persino da trapper. Un trucchetto che dura pochissimo... Ma non servono i miei consigli, perché i nonni danno affetto gratis senza chiedere niente in cambio. I genitori possono pensare che, una volta cresciuti, i figli li aiuteranno, ricambieranno in qualche modo i loro sacrifici. I nonni no. Vogliono solo donare felicità».

Come avete creato i personaggi?

Salemme: «Purtroppo nella vita non ho nipoti, per cui ho saccheggiato i miei ricordi di bambino e mi sono ispirato all’amore dei miei nonni».

Tortora: «Vale anche per me».

Non tutti hanno la fortuna di ricordare i nonni, perché spesso ci lasciano quando siamo troppo piccoli. E voi?

Tortora: «Per me è stato fondamentale nonno Ovidio. Da piccolo la mia ambizione era di arrivare all’altezza almeno della cintura del nonno, che era alto 1 metro e 93: per l’epoca un gigante. Poi io sono diventato 1 metro e 97... Era elegantissimo, sempre profumato, e amava giocare: una volta a Natale l’ho visto armeggiare con papà per mettermi una bicicletta sotto l’albero. Di nonna Antonietta ricordo l’odore delle fettuccine al pomodoro che alla domenica si sentiva già su per le scale di casa. E di nonna Stella i detti romaneschi, che sapeva a memoria e mi raccontava. Insomma, ho avuto una bellissima infanzia con bellissimi nonni».

Salemme: «Io porto il nome di mio nonno materno, Vincenzo. Era un muratore capocantiere. Affettuosissimo. Ogni giorno indossava una camicia bianca appena stirata e andava a dirigere i lavori. Sua moglie, nonna Elda, era di una generosità ai limiti del patologico. Regalava tutto. I poveri venivano sempre alla sua porta e lei dava loro tutto quello che trovava. Una volta, non trovando nulla, regalò il cappotto che era appeso all’attaccapanni: era di mio zio che era venuto a trovarla! Un’altra volta mio nonno fece l’errore di lasciare sul tavolo i soldi degli stipendi dei suoi operai per andare a farsi un pisolino. Al risveglio non c’erano più: la nonna li aveva regalati. Parlo dell’equivalente di 10-15 mila euro di oggi. Al suo funerale c’era uno stuolo di poveri e mendicanti che riempiva il piazzale».

Una volta c’erano i “rimedi della nonna”. Ne ricordate qualcuno?

Tortora: «Più che il rimedio, l’espediente: mia nonna mi metteva da parte tutte le scatole vuote che trovava. Allora io ignoravo i giocattoli più costosi e passavo interi pomeriggi a divertirmi con quelle, costruendo castelli, nascondigli, di tutto».

E per quel che riguarda le “ricette della nonna”?

Salemme: «Nonna Elda faceva il ragù con la carbonella e i cerchi di ghisa che si usavano una volta. Eccezionale. Nonna Serafina invece condiva gli ziti col pomodoro fresco, ma lasciandoli per metà rossi e per metà bianchi, uno per uno, con precisione assoluta. Così avevano due sapori».

Eppure può succedere, come nel film, che si abbiano idee diverse su come educare i bambini. E allora che si fa?

Tortora: «Ci si regola con la saggezza, che è una delle caratteristiche dei nonni. Alla fine, si può imparare l’uno dall’altro: la diversità è ricchezza».

Salemme: «La cosa importante è capire che c’è amore anche se le idee non sono uguali. Questo vale pure nella vita e persino in politica, ma purtroppo spesso lo dimentichiamo. Possiamo pensarla diversamente sul metodo da seguire, ma in fondo vogliamo la stessa cosa: il bene comune»