Fabio De Luigi al cinema nel film “Tre di troppo”

«Crescere due figli è il mio ruolo più impegnativo» dice l’attore. «Se penso che in questa commedia una coppia se ne ritrova tre all’improvviso...» Giusy Cascio







Tutti i genitori sono imperfetti e ognuno è bravo a modo suo. È questo il senso del nuovo film “Tre di troppo”, di e con Fabio De Luigi: una commedia brillante sulle famiglie di oggi. Al cinema dal 1° gennaio, è la storia di una coppia senza figli, Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele), che dopo una sorta di incantesimo si risvegliano con tre bambini in casa. E questi “estranei” li chiamano “mamma” e “papà”, privandoli di ogni libertà.

Un vero incubo, De Luigi. Come nasce l’idea?

«Volevo raccontare in un film due realtà: quella di chi, legittimamente, sceglie di non avere figli e quella di chi diventa genitore e, inevitabilmente, viene travolto da questa esperienza. Il meccanismo comico si innesca proprio con il tocco surreale: già è difficile fare i genitori in modo graduale, tra gravidanza, parto, battesimo, notti insonni, crescita… Ma se ti trovi da zero a 100 immerso in una situazione che ribalta la tua vita precedente, la sfida sembra impossibile».

E una bella sfida per lei è stata quella di fare il regista, lo sceneggiatore e l’interprete del film. Uno e trino! Si è divertito o si è pentito per la fatica accumulata?

«Pentito no, ma non è stata proprio una passeggiata di salute…».

La commedia bacchetta le mode educative troppo libertarie. Essere “amici” dei figli è sbagliato?

«Sì, ci vuole una sana via di mezzo. Nel film a un certo punto si vede un pedagogista di chiara fama che viene sbeffeggiato. Ci sono delle figure a cui i genitori si aggrappano per avere un aiuto quando pensano di non avere le capacità di educare i figli. Ma alla fine si rendono conto che non esiste il genitore ideale e non servono guru o manuali per cavarsela».

Con Virginia Raffaele siete una coppia affiatatissima e ballate molto bene insieme in più di una scena. Avete seguito un corso?

«Abbiamo preso diverse lezioni con il mitico Laccio (il coreografo Emanuele Cristofoli, che ha curato, tra le altre cose, Eurovision Song Contest 2022, ndr) e la sua preziosa assistente Olivia. Virginia è bravissima, io andavo spesso al traino».

All’inizio del film, quando Marco e Giulia vanno a trovare una coppia di amici che hanno una figlia viziata, lui le dice: «Io da piccolo qualche sberla però la prendevo». Vita vissuta?

«Qualche scappellotto l’ho preso, sì. Ma a casa mia andava più di moda la tirata d’orecchie collodiana».

Ne combinava tante?

«Ero un bambino silente-attivo: facevo le cose senza darlo a vedere».

Ha dedicato il film ai suoi genitori. Qual è la cosa più importante che le hanno trasmesso? E da chi ha ereditato l’ironia?

«L’ironia da mia madre. Quanto agli insegnamenti, non ho un “momento Re Leone” da raccontare, un istante con un bel panorama al tramonto e la lezione di vita: “Figlio mio, sappi che un giorno…”. I miei genitori mi hanno dato molta fiducia, libertà, indipendenza. Ed è stata una fortuna».

Nella cucina di Marco e Giulia genitori, c’è una lavagna con i giorni della settimana e le indicazioni su chi-fa-cosa. Le famiglie di oggi, tra scuola, sport, corsi di teatro o chitarra e altre attività hanno agende più fitte degli amministratori delegati delle multinazionali?

«Neanche Mario Draghi ai bei tempi! Eppure annoiarsi ai bambini farebbe bene ogni tanto, perché la noia stimola la creatività».

Invece, in vacanza come ai compleanni, se non c’è la baby dance…

«Alla sola parola “baby dance”, bisogna ammetterlo, viene l’allergia, l’orticaria, sfoghi, eruzioni cutanee».

Lei ha due figli, Dino e Lola, di 15 e 11 anni. Com’è essere papà di adolescenti e preadolescenti?

«Impegnativo, perché per riuscire a capirli devi sempre aggiornare il file mentre crescono. Come succede con il telefonino, che richiede continui aggiornamenti».

Nel film una pediatra consiglia a Marco: «Finga di preoccuparsi come tutti gli altri padri». Chi è il più ansioso fra lei e sua moglie?

«Le ansie dei genitori sono così tante che vanno divise equamente».

Dica la verità, lei è presente nelle chat dei genitori? Va alle riunioni e alle “pizzate” di classe? Oppure fugge, sparisce e si fa di nebbia?

«La seconda che ha detto. Nebbia, nebbia fittissima (ride)».

Le famiglie italiane quando cercano un film da vedere tutti insieme, spesso ne scelgono uno con De Luigi. A casa vostra invece cosa si guarda?

«Tutt’altro. Altrimenti sarebbe un’operazione monomaniacale insostenibile. È difficile trovare qualcosa che metta tutti d’accordo, ma ci riusciamo».

Ci tolga un’ultima curiosità. Il suo Marco nel film è un barbiere che sfoggia varie sfumature di barba a seconda delle situazioni e dell’umore. Anche lei porta la barbetta più o meno lunga quando va ospite in tv. Da cosa dipende?

«In genere è una questione di tempo e pigrizia. Quando mi sveglio presto e devo andare in giro per vari impegni, non la regolo e cresce selvaggia».