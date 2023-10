“Ferrari”, la storia di Enzo, la leggenda italiana dei motori. Il trailer

È in arrivo al cinema il 14 dicembre il biopic di Michael Mann con Adam Driver Redazione Sorrisi







È in arrivo al cinema il 14 dicembre il biopic di Michael Mann che racconta la vita di Enzo Ferrari, il fondatore della "nazionale rossa" d'Italia, uno dei marchi più importanti e conosciuti al mondo, un vanto per tutta l'Italia, non solo quella dei motori.

"Ferrari" vede protagonista Adam Driver, che interpreta Enzo, assieme a Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey.

Trailer

Trama

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il “Drake” decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.