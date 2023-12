Ficarra & Picone: «Con noi si ride molto pure in Paradiso»

Sono autori e interpreti del film "Santocielo", al cinema dal 14 dicembre Ficarra & Picone Credit: © Dario e Oriana Palermo Giusy Cascio







Quando li intervistiamo, qui a Sorrisi, abbiamo puntualmente un dubbio dell’ultimo minuto...

Salvo, Valentino, preferite “Ficarra & Picone” con la “&” commerciale, o Ficarra e Picone, con la “e” normale?

Ficarra: «Commerciale, altrimenti si può pensare che siamo amici. Invece la coppia è solo frutto di interessi economici, si sappia».

Picone: «Ormai la “&” è un vezzo da 30 anni».

Il nuovo film che vi vede protagonisti, “Santocielo”, prodotto da Tramp Limited con la regia di Francesco Amato, esce al cinema distribuito da Medusa Film il 14 dicembre, sotto Natale. Come state vivendo questo periodo in attesa del debutto in sala?

Ficarra: «Siamo sereni, perché siamo innamorati di questo film. Da anni volevamo girare una storia sugli angeli. E anche Francesco Amato aveva il pallino di questo tema. Ci siamo incontrati. Alla fine abbiamo fatto una cosa diversa da quella che pensavamo: ci abbiamo messo cinque minuti, al ristorante, per inventare la trama. E un anno e mezzo a scrivere il film».

Picone: «Adesso siamo curiosi di sapere come il pubblico reagirà a questo “nuovo figlio” e se vedrà quello che abbiamo visto noi: cioè una favola civile sull’amore, sull’amicizia».

Che cosa vorreste che il pubblico si portasse a casa da questa favola?

Ficarra: «Un pensiero su che cosa è la famiglia oggi».

Picone: «Molti sorrisi e molti punti interrogativi: quando si hanno troppe certezze su chi può amare chi (e come) non va bene. Ecco, se riusciamo a sollevare qualche dubbio in chi guarderà il film, siamo felici».

La storia inizia in Paradiso quando un’assemblea di angeli mette al voto due scelte: estinguere il genere umano con un altro diluvio universale o salvarlo mandando sulla Terra un nuovo Messia. Alla fine, molto democraticamente, si decide per la seconda opzione. Secondo voi ci meritiamo l’estinzione o un’altra possibilità?

Ficarra: «Nel nostro Paradiso sono democratici: non hanno “l’uomo forte” e Dio (Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ndr) è simpatico. A volte, sentendo parlare alcuni politici e intellettuali, mi dico che siamo agonizzanti come genere umano. Forse io al posto degli angeli avrei votato per il diluvio».

Picone: «Meritiamo la paura dell’estinzione tutte le volte in cui ci dimentichiamo il valore dell’inclusione e della diversità. Chi la pensa in altro modo da noi, chi ci sembra “diverso”, dà valore alla nostra umanità».

“Santocielo”, che nel titolo è scritto tutto attaccato, è un’esclamazione. Vi capita di usarla?

Ficarra: «Sì, quando Picone capisce le cose mezz’ora dopo rispetto a quando gliele dico. Lui è mezzo fuso orario indietro».

Picone: «Sempre, quando Ficarra arriva in ritardo. Una volta di ore, adesso solo di mezz’oretta, per fortuna».

Nella trama, l’angelo inviato dal Cielo per annunciare il nuovo Messia è Picone, si chiama Aristide ed è biondo e innocente. Salvo, vedere Picone biondo è stato molto traumatico?

Ficarra: «No, anzi. Io gli consiglierei di rimanere biondo a vita. Il look a metà tra Nino D’Angelo e Owen Wilson gli dona».

Valentino, lei da angelo “ingravida” Ficarra, ovvero il professor Nicola, con il tocco della mano. Vederlo “incinto” ha reso le sue notti insonni?

Picone: «Questa mia dichiarazione spiazzerà i suoi fan, che non lo seguiranno più sui social in massa: Ficarra ha un lato sensibile e femminile. Ha tirato fuori tutta la sua dolcezza nella recitazione. Quello più “angelico” fra noi due alla fine è lui!».

L’angelo Aristide e Nicola diventano amici tra una birra e l’altra in un pub, cantando canti di chiesa in stile karaoke... Ragazzi, si può fare ironia anche sulla religione?

Ficarra: «Questa è la vera sfida».

Picone: «Dio ha creato tutto, anche l’umorismo. Sono sicuro che ha il dono dell’ironia e riderà dall’alto dei Cieli».

Il film affronta in modo delicato il tema della genitorialità. Siete entrambi papà: cosa cercate di insegnare ai vostri figli?

Ficarra: «Il fatto che esistono anche gli altri».

Picone: «Concordo: l’ascolto degli altri è la cosa più importante da trasmettere alle generazioni future».

Lavorare con Barbara Ronchi e Maria Chiara Chiara Giannetta durante le nove settimane di riprese è stato divertente?

Picone: «Molto, sono due attrici molto creative oltre che brave persone».

Ficarra: «Ci sono piaciute da morire anche nelle serie “Imma Tataranni” (in cui Barbara Ronchi interpreta Diana, la cancelliera assistente di Imma, ndr) e “Blanca” (dove Maria Chiara Giannetta è la protagonista, ndr) e abbiamo lavorato bene insieme».

Momenti belli sul set?

Ficarra: «Abbiamo passato bei momenti a Catania, dove ci siamo sentiti a casa, accolti con un tifo da stadio».

Picone: «E anche quando abbiamo girato nel borgo di Montalbano Elicona (ME). I vecchietti del paese si raccomandavano con me: “Non farti mettere i piedi in testa da Ficarra!”».

A questo punto passarete insieme il Natale?

Ficarra: «Nooo, pure per le Feste mi vuole far stare con Picone sotto l’albero?».

Picone: «Vorrà dire che registro un vocale di auguri per Ficarra e metto il timer: lo programmo per inviarglielo la notte del 24 dicembre».

Nel vostro presepe chi è il bue e chi l’asino?

Ficarra: «Picone è il pastorello addormentato. Io al massimo faccio uno dei Re Magi: quello che porta la mirra o l’incenso, perché di oro non ne vedo mai».

Picone: «Salvo è generoso: prima deve sistemare me nel presepe, poi pensa per sé».

Programmi per il 2024? Tv, teatro, un nuovo film?

Picone: «Salvo, tu che dici? C’è ancora cinema con nuove storie nel nostro futuro?».

Ficarra: «Intanto pensiamo al 6 gennaio: per me tu saresti una discreta Befana»