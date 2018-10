«First Man – Il primo uomo» e «Il mistero della casa del tempo»: i film da vedere al cinema questa settimana

Foto: Ryan Gosling in «First man - Il primo uomo»

31 Ottobre 2018

First man - Il primo uomo

Attori: Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler

Genere: Biografico

Durata: 141’

Regista: Damien Chazelle



Ai più giovani il suo nome non dice molto ma Neil Armstrong è stato senza dubbio una delle figure simbolo del XX secolo, il primo uomo a mettere piede sulla Luna (accadde il 20 luglio 1969) pronunciando la storica frase: «Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l’umanità». A raccontare la storia del comandante della missione Apollo 11 sono Damien Chazelle e Ryan Gosling, rispettivamente regista e interprete del pluripremiato «La la land». Il film ripercorre la vita di Armstrong tra drammi e speranze, e celebra il coraggio e le ambizioni umane senza eccessiva retorica. Merito anche di un eccellente Gosling.

Dal 31 ottobre



Il mistero della casa del tempo

Attori: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro

Genere: Fantastico

Durata: 105’

Regista: Eli Roth



Un’avventura spettacolare che ha per protagonista un ragazzino che, dopo essersi trasferito a casa del pittoresco zio Jonathan (Jack Black), scopre che l’uomo e la sua migliore amica (Cate Blanchett) sono due maghi dai poteri straordinari. Insieme sveleranno un intricato mistero.

Dal 31 ottobre



Quello che non uccide

Attori: Claire Foy, Sverrir Gudnason

Genere: Thriller

Durata: 117’

Regista: Fede Alvarez



Lisbeth Salander, eroina della trilogia «Millennium» di Stieg Larsson, torna in azione in questo film ispirato al romanzo di David Lagercrantz. Anche stavolta deve sventare un complotto criminale...

Dal 31 ottobre



Lo schiaccianoci e i quattro regni

Attori: Keira Knightley, Morgan Freeman

Genere: Fantastico

Durata: 99’

Regista: Lasse Hallström, Joe Johnston



Una nuova versione del racconto di Hoffman poi «trasformato» in balletto da Čajkovskij. Al centro, il viaggio fatato della piccola Clara nel mondo della fantasia.

Dal 31 ottobre